Millizen Uribe conducirá programa de temporada "Migrantes" por Telesistema

Millizen Uribe y Gelen Gil Producciones anunciaron la transmisión del programa de temporada "Migrantes", los sábados a través de Telesistema, canal 11, con 13 episodios.

Su estreno será el sábado 6 de septiembre, a las 9:00 de la noche, convirtiéndose en el primer programa de temporada especializado en las migraciones que han impactado a la República Dominicana.

Se trata de un recorrido por la historia, la cultura, la gastronomía y los aportes de las comunidades migrantes provenientes de 13 países: España, Italia, Francia, Estados Unidos (en especial los afroamericanos de Samaná), Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Japón, China, la comunidad sirio-libanesa-palestina, los judíos de Sosúa y, por supuesto, la propia República Dominicana como país receptor.

Cada sábado se transmitirá un episodio dedicado a uno de estos países, explorando el impacto económico, cultural, histórico y gastronómico que ha tenido su migración en el país.

Millizen Uribe es la host del programa y coproductora y Gelen Gil la productora general.

Uribe explicó que Migrantes es un proyecto de marca país que busca reafirmar lo que somos como dominicanos: un pueblo solidario y acogedor.

Además, dijo, es una reivindicación y una apuesta a la televisión nacional, a las producciones locales y a la comunicación con contenido basada en valores.

“Muchas veces, entre el calor, los tapones y la rutina, olvidamos que somos un pueblo grande, digno, trabajador y solidario. Personas de muchas culturas distintas han hecho de esta tierra su hogar, y hoy, con mucho orgullo, se sienten más dominicanas que muchos de nosotros. Este programa viene a reivindicar una cualidad única de los dominicanos y que siempre destacan turistas y extranjeros: nuestra solidaridad”, afirmó Uribe.

De su lado, Gelen Gil detalló el proceso creativo detrás de Migrantes, señalando que implicó extensas jornadas de investigación, coordinación y rodaje en distintos puntos del país, incluyendo Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago, la frontera y gran parte del Distrito Nacional.

“Migrantes es uno de esos proyectos que sueñas… y para mí, y sé que, para todo el equipo, ha sido mucho más de lo que esperábamos. Cada historia contada por sus protagonistas ha sido una enseñanza. Y lo más importante: a través de sus miradas hemos aprendido a valorar aún más el país en el que nacimos: nuestra querida República Dominicana”, expresó Gil.

Gelen Gil, Manuel Corripio, el presidente Luis Abinader, Millizen Uribe y Ana María Ramos durante la presentación de "Migrantes".

Comunicación con contenido

Tanto Millizen Uribe como Gelen Gil hicieron un llamado a las marcas y empresas para que apoyen los proyectos que elevan, inspiran, forman, educan.

“No puede ser que aquí solo se financie el morbo y lo sensacionalista”, expresaron.

También hicieron un llamado a las figuras de los medios de comunicación y a los productores para que hagan un pacto de apoyo mutuo para rescatar la televisión dominicana, fortalecer nuestras producciones nacionales, y devolverle a la audiencia contenido que de verdad sume.

De su lado, Manuel Corripio, presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, valoró la trayectoria profesional de Millizen Uribe y Gelen Gil, y dijo que para Telesistema es un honor contar con una propuesta de valor como Migrantes.

EQUIPO TÉCNICO

La dirección de cámara y realización estuvo a cargo de José Luis Alcántara y la edición de Orlando Almonte.

El equipo de producción, liderado por Gelen Gil, lo integran también Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. La fotografía es de Junior Reynoso.

El estilismo estuvo a cargo de Radhames Espíritu, con maquillaje de Patty Astacio y peinados de Malyoret Pujols.

El evento de lanzamiento fue realizado en el Antiguo Hotel Francés. La producción del evento fue de Wladimir Lendof y tuvo la colaboración de Camilo Then.

Migrantes es una serie documental que narra esas historias desde una perspectiva íntima y profundamente humana. Es un proyecto cargado de historia, sueños, reencuentros, emociones y, sobre todo, esperanza.

Durante trece semanas consecutivas, el público podrá conocer el lado más real y emotivo de quienes han hecho de la República Dominicana su nuevo hogar.

Esta experiencia audiovisual combina testimonios reveladores, reportajes de campo y una narrativa que busca sensibilizar y generar conversación en los hogares dominicanos. Entre los protagonistas hay empresarios, chefs, comunicadores, historiadores, diplomáticos y figuras influyentes cuyas trayectorias inspiran por su esfuerzo y determinación.

Cada episodio promete tocar fibras emocionales y abrir espacios de reflexión sobre la importancia de valorar nuestras raíces, la familia y el poder de soñar en grande sin importar la geografía.