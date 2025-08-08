Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Millizen Uribe conducirá programa de temporada "Migrantes" por Telesistema

Su estreno será el sábado 6 de septiembre, a las 9:00 de la noche, convirtiéndose en el primer programa especializado en las migraciones que han impactado a República Dominicana

Roberto Angel Salcedo, Manuel Corripio, Presidente De La Republica Luis Abinader Corona, Millizen Uribe, Ana Maria Ramos durante el encuentro para anunciar el programa "Migrantes".

Santo Domingo, RD

Millizen Uribe y Gelen Gil Producciones anunciaron la transmisión del programa de temporada "Migrantes", los sábados a través de Telesistema, canal 11, con 13 episodios.

Su estreno será el sábado 6 de septiembre, a las 9:00 de la noche, convirtiéndose en el primer programa de temporada especializado en las migraciones que han impactado a la República Dominicana. 

Se trata de un recorrido por la historia, la cultura, la gastronomía y los aportes de las comunidades migrantes provenientes de 13 países: España, Italia, Francia, Estados Unidos (en especial los afroamericanos de Samaná), Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Japón, China, la comunidad sirio-libanesa-palestina, los judíos de Sosúa y, por supuesto, la propia República Dominicana como país receptor.

Cada sábado se transmitirá un episodio dedicado a uno de estos países, explorando el impacto económico, cultural, histórico y gastronómico que ha tenido su migración en el país.

Millizen Uribe es la host del programa y coproductora y Gelen Gil la productora general.

Uribe explicó que Migrantes es un proyecto de marca país que busca reafirmar lo que somos como dominicanos: un pueblo solidario y acogedor.

Además, dijo, es una reivindicación y una apuesta a la televisión nacional, a las producciones locales y a la comunicación con contenido basada en valores.

“Muchas veces, entre el calor, los tapones y la rutina, olvidamos que somos un pueblo grande, digno, trabajador y solidario. Personas de muchas culturas distintas han hecho de esta tierra su hogar, y hoy, con mucho orgullo, se sienten más dominicanas que muchos de nosotros. Este programa viene a reivindicar una cualidad única de los dominicanos y que siempre destacan turistas y extranjeros: nuestra solidaridad”, afirmó Uribe.

De su lado, Gelen Gil detalló el proceso creativo detrás de Migrantes, señalando que implicó extensas jornadas de investigación, coordinación y rodaje en distintos puntos del país, incluyendo Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago, la frontera y gran parte del Distrito Nacional.

“Migrantes es uno de esos proyectos que sueñas… y para mí, y sé que, para todo el equipo, ha sido mucho más de lo que esperábamos. Cada historia contada por sus protagonistas ha sido una enseñanza. Y lo más importante: a través de sus miradas hemos aprendido a valorar aún más el país en el que nacimos: nuestra querida República Dominicana”, expresó Gil.

Gelen Gil, Manuel Corripio, el presidente Luis Abinader, Millizen Uribe y Ana María Ramos durante la presentación de "Migrantes".

Comunicación con contenido

Tanto Millizen Uribe como Gelen Gil hicieron un llamado a las marcas y empresas para que apoyen los proyectos que elevan, inspiran, forman, educan.

“No puede ser que aquí solo se financie el morbo y lo sensacionalista”, expresaron.

También hicieron un llamado a las figuras de los medios de comunicación y a los productores para que hagan un pacto de apoyo mutuo para rescatar la televisión dominicana, fortalecer nuestras producciones nacionales, y devolverle a la audiencia contenido que de verdad sume.

De su lado, Manuel Corripio, presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, valoró la trayectoria profesional de Millizen Uribe y Gelen Gil, y dijo que para Telesistema es un honor contar con una propuesta de valor como Migrantes.

EQUIPO TÉCNICO

La dirección de cámara y realización estuvo a cargo de José Luis Alcántara y la edición de Orlando Almonte. 

El equipo de producción, liderado por Gelen Gil, lo integran también Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. La fotografía es de Junior Reynoso. 

El estilismo estuvo a cargo de Radhames Espíritu, con maquillaje de Patty Astacio y peinados de Malyoret Pujols.

El evento de lanzamiento fue realizado en el Antiguo Hotel Francés. La producción del evento fue de Wladimir Lendof y tuvo la colaboración de Camilo Then.

Migrantes es una serie documental que narra esas historias desde una perspectiva íntima y profundamente humana. Es un proyecto cargado de historia, sueños, reencuentros, emociones y, sobre todo, esperanza.

Durante trece semanas consecutivas, el público podrá conocer el lado más real y emotivo de quienes han hecho de la República Dominicana su nuevo hogar.

Esta experiencia audiovisual combina testimonios reveladores, reportajes de campo y una narrativa que busca sensibilizar y generar conversación en los hogares dominicanos. Entre los protagonistas hay empresarios, chefs, comunicadores, historiadores, diplomáticos y figuras influyentes cuyas trayectorias inspiran por su esfuerzo y determinación.

Cada episodio promete tocar fibras emocionales y abrir espacios de reflexión sobre la importancia de valorar nuestras raíces, la familia y el poder de soñar en grande sin importar la geografía.

