Jenny Blanco afirma que en los medios "si tienes unas libritas de más, no te lo perdonan"

La comunicadora Jenny Blanco abrió su corazón en una reveladora entrevista con la Dra. Acosta Then, en el más reciente episodio del exitoso podcast “Dra. Acosta Then, el Podcast”, bajo la producción del destacado creativo y productor José Ceballos.

Durante la conversación, abordaron temas profundos como la imagen corporal, la presión social, la maternidad, la salud emocional y el proceso de transformación que Jenny vivió con el Método Salutte 90 días + Fármaco-terapia GLP-1, guiada por la doctora. Con honestidad y sensibilidad, Jenny compartió cómo un momento de dolor emocional la llevó a perder peso por dejar de comer, afectando su bienestar general.

Con el tiempo, decidió retomar el control de su salud y se sometió al innovador tratamiento supervisado por la Dra. Acosta Then, alcanzando su anhelado peso feliz. “Ahora me siento en un peso feliz y segura porque sé que este programa está diseñado para eso”, afirmó. La conversación también abordó la presión que enfrentan las figuras públicas en redes sociales. “Hoy en día te idealizan y si tienes unas libritas de más, no te lo perdonan”, expresó Jenny, quien hoy se muestra más fuerte y empoderada: “En este momento, a mí nadie me tumba ni la autoestima ni la buena vibra.

Dejo los comentarios negativos para que vean que ni me afectan”. Al hablar sobre su deseo de ser madre, la Dra. Acosta Then le preguntó si se sentía lista para dar ese paso. Jenny respondió con una reflexión sobre la vulnerabilidad de mostrarse real en plataformas digitales “Cuando muestras esa parte, algunos oran por ti, pero otros aprovechan para atacarte”. Sin embargo, dejó claro su momento vital: “Estoy en la etapa más plena de mi vida. Sé lo que quiero y lo que no quiero”.

Este episodio mostró una Jenny más consciente, segura y auténtica, que inspira a otras mujeres a sanar, transformarse y vivir desde el agradecimiento. El podcast puede disfrutarse a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. La Dra. Acosta Then, creadora del concepto Peso Feliz, impulsa una visión de bienestar integral basada en cuatro pilares: agradecer el cuerpo que habitas, que te guste lo que ves en el espejo, que te aleje de enfermedades, y que sea sostenible en el tiempo.

Más allá de estándares estéticos, su enfoque promueve salud real y felicidad duradera. Con una comunidad digital de más de 224 mil seguidores en Instagram, 41.6 mil suscriptores en YouTube y más de 2 millones de visualizaciones en TikTok, así como más de 6,000 casos felices transformados, la doctora se ha consolidado como una voz influyente en salud, autoestima y transformación femenina.