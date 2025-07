Suzan Castaño: de reina de belleza a presentadora de noticias en Telesistema

Aunque desde los siete años inició en las pasarelas de los certámenes de belleza a Suzan Castaño nunca le interesó dedicarse al mundo del entretenimiento. Siempre pensó en dedicarse al periodismo. Hoy en día cumple su sueño al ser presentadora de Telenoticias en el fin de semana.

Su llegada al noticiario fue, según sus propias palabras, “una gran sorpresa”. Fue el periodista Roberto Cavada quien, al conocer su trayectoria y verla desenvolverse, le preguntó si estaba en algún medio de comunicación. La propuesta del jefe de noticias le llegó “como anillo al dedo”, pues le permitió compaginar ambas responsabilidades: la comunicación institucional y la conducción de noticias.

En entrevista con LISTÍN DIARIO, la joven habló de su participación en certámenes de belleza y cómo se ha enfrentado a los estereotipos.

“Me ven y dicen: ‘esta es una persona superficial, es hueca, no sabe’, pero más allá de eso, tú no sabes el tipo de preparación que yo tuve, cuántas horas invertí en mis estudios y cómo sigo invirtiendo en eso, cómo sigo buscando oportunidades porque si yo fuera otra y por como dicen ‘buscar el camino fácil’ viviera de mi belleza”, expresó.

Para Suzan el conocimiento siempre prevalecerá ante la belleza: “Si quisiera todavía estuviera en ese mundo de los certámenes, que no me iba mal, pero era más también el tema del conocimiento, para mí vale más que este tema de mi apariencia”.

Actualmente, Suzan divide su tiempo entre la dirección de comunicaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su rol en Telenoticias. A pesar del agotamiento, asegura que el periodismo es su verdadera pasión.

“El periodismo no me da la estabilidad económica que me da el trabajo institucional, pero me da algo mucho más valioso: satisfacción personal. Es vocación pura. Saber que una nota puede cambiar algo, que una historia contada puede mover voluntades… eso no tiene precio”.

Agradece la flexibilidad que le ha dado el Intrant para continuar con ambas funciones, y valora que su formación como reportera le permite entender cómo comunicar mejor desde el ámbito institucional.

Video #VIDEO | Telenoticias Fin de Semana con Suzan Castaño 19/07/2025



PREPARACIÓN

Graduada de Comunicación Corporativa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa en alianza con una escuela de negocios de España, Suzan inició su carrera como pasante en un medio tradicional.

Desde entonces, ha transitado por radio, prensa escrita y televisión, destacándose en cada plataforma. Su paso por Multimedios del Caribe, CDN Radio y El Caribe le dio una visión amplia del periodismo.

Antes de llegar al set de Telenoticias, Suzan recorrió la calle como reportera: cubrió desde problemáticas municipales hasta situaciones ambientales como la crisis en el vertedero de Duquesa, pasando por coberturas sensibles como feminicidios y, quizá la más dura de todas, la pandemia del COVID-19.

“Recuerdo ir a los hospitales, entrevistar pacientes sospechosos o positivos, vestida con guantes, lentes, mascarillas. Llegaba a casa y no podía ni abrazar a mi familia. Mi abuela, que falleció hace unos meses, era mayor de edad, y tenía que aislarme completamente. Fue un tiempo emocionalmente devastador”, puntualizó.

Suzan Castaño es figura de las noticias de Telesistema, canal 11.

Desde los siete años, Suzan fue modelo. Participó en más de 12 certámenes internacionales representando a República Dominicana y ganó al menos nueve títulos. El más importante: Exquisite Face of the Universe, en Nigeria, compitiendo contra más de 80 países.

Tras participar en Miss Mundo 2016 decidió cambiar el rumbo. “Invertí mucho, no solo en lo económico, sino en lo emocional”, recordó.

Sobre su familia contó que su madre es una abogada que se convirtió en jueza tras la muerte de su esposo, sacó adelante sola a sus tres hijos. “Ella es mi principio y mi fin, mi columna vertebral sin ella no existiera la Susa”, Su padre falleció cuando ella tenía 13 años y su abuela hace apenas cuatro meses.