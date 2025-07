Nathaly Luna: le dieron poca esperanza de vida cuando nació pero sus padres nunca perdieron la fe

Aunque desde que era una estudiante de comunicación coqueteaba con el contenido de entretenimiento con su participación en el proyecto Espacio de Grupo de Medios Telemicro, no es hasta hace tres años que finalmente Nathaly Luna ingresa formalmente a dicha empresa, ya que por ocho años se dedicó al sector público.

La carrera de la presentadora de “La opción 13.0” se ha basado en construirse poco a poco, a paso lento pero firmes, similar a su desarrollo como niña, siendo la del medio de tres hermanos y enfrentando situaciones de salud como recién nacida.

Luna contó durante una entrevista con LISTÍN DIARIO que tuvo que ser incubada tras nacer con un problema estomacal, razón por la que los médicos advirtieron que tenía esperanza de vida reducida.

“Quizás a mi mamá le dio mucho trabajo traerme aquí, al mundo, porque ella me contaba: 'mi hija, a ti te entregaron con poca esperanza, tú estabas en incubadora, viniste con un problema estomacal y ya los médicos me dijeron que no había salvación contigo, esto es fe de Dios que yo te vaya dando poco a poco el medicamento y ver cómo vamos evolucionando'”, contó

“Y mi mamá iba todos los días a la clínica con mi abuela a pasarme los medicamentos junto a los enfermeros y tener esa oración presente porque ella decía: no, mi niña no.”, contó.

Señaló que su madre tenía la ilusión de tener una niña porque se habían equivocado de sexo con su primogénito, a quien le había comprado ropa de niña.

“Aquí estoy, lo que es tener fe y creer en papá Dios”, afirmó.

“Yo fui una niña muy privilegiada, mis padres siempre han estado ahí del lado conmigo, en cuanto a los valores, la educación, no tengo nada de que quejarme con mis papás y yo digo que soy yo la que tengo que agradecerles a ellos y no tengo cómo agradecer lo que han hecho por mí”, añadió.

LA OPCIÓN 13.0

Actualmente pertenece al elenco de "La opción 13.0" y tiene su propio centro de belleza, Luna Beauty Concept.

Después de graduarse de la universidad, Nathaly Luna empezó su carrera en el Estado como miembro del cuerpo de periodistas de la Presidencia durante los dos periodos de Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020), aunque durante esa trayectoria también incursionó como conductora del sorteo de una lotería, donde se enamoró de la pantalla chica.

Su primer acercamiento con Telemicro fue en el año 2014 cuando formó parte del proyecto Espacio, donde tuvo la oportunidad de viajar a México y conocer las instalaciones de Televisa.

Finalmente, Grupo de Medios Telemicro le abrió las puertas en el año 2022 como integrante del programa “Activando la mañana”, donde estuvo por un año y medio.

“Se quedó como que tenía que entrar y no entré, pero siempre tenía como esa intención de volver a Telemicro y nada, un ángel, que siempre digo que Dios me colocó, fue Miguel Alcántara y a Any Gómez que era la parte también productiva de Espacio”, explicó.

Luego, Luna hizo una pausa y se fue a Filipinas para cumplir compromisos personales y retornó al país para entrar oficialmente como co-conductora de “La opción 13.0” este año.

“Me lo disfruto bastante, lo ve la República Dominicana entera porque es una audiencia que es fiel”, expresó.