Nikauly de la Mota no quiere que la presenten como comunicadora "por lo que mucha gente ha hecho"

Nikauly de la Mota confesó que siente vergüenza cuando la presentan como comunicadora, alegando que "mucha gente" ha dañado el lenguaje y "la educación que a este país le ha costado tanto".

Durante una entrevista en Luz García El Podcast, la excandidata vicepresidencial por el Partido Generación de Servidores (Gens) afirmó que prefiere ser conocida como "licenciada en ciberperiodismo" tras las redes sociales "democratizar" el término comunicador y que no busca ganar reconocimiento de las nuevas generaciones, a propósito del tiempo que estuvo fuera de los medios.

"Yo no hago carrera para que me reconozcan, ni siquiera busco que las nuevas generaciones sepan quienes son, de hecho yo me presento cuando me ven. Ahora, lo que yo te puedo decir es que soy yo la que tengo vergüenza de que me digan comunicadora cuando me presentan, porque hoy día comunicadora es cualquiera", expresó.

"Algo bueno que yo tengo es que a mí no me importa que me reconozcan, no. Yo sé lo que soy, yo sé lo que he aportado, vengo de una, se pudiera decir, de una dinastía con mi tía Mariant de la Mota, la primera mujer o de las primeras mujeres que hicieron radio aquí", explicó.

Sin embargo, la creadora del desaparecido programa "Arriba y alante" afirmó que no rechaza la apertura que brindan las plataformas digitales a quienes no han estudiado la carrera.

"Y yo lo veo bien, no tengo ningún problema con eso. Ahora, a mí no me presente como comunicadora, yo me avergüenzo, sí, yo me avergüenzo por lo que mucha gente ha hecho tildándose de comunicadores. Han dañado reputaciones, han dañado el lenguaje, han dañado generaciones, han dañado la educación que a este país le ha costado tanto, entonces yo no quiero que me presenten como comunicadora", recalcó.

La diplomática dijo que desea diferenciarse de dicho grupo por haber estudiado y haberse formado en Comunicación Social, pero negó que sea por ego.