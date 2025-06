Raúl de Molina se sometió a una abdominoplastia por exceso de piel: "Se me abrió un poco la herida"

El comunicador estadounidense de origen cubano Raúl de Molina se sometió a una abdominoplastia para eliminar el exceso de piel y grasa.

De Molina reapareció en un video desde su casa para ofrecer declaraciones sobre la cirugía que se realizó el pasado 30 de mayo y con la cual enfrentó complicaciones tras no seguir las recomendaciones del doctor.

"Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice, me quitaron 15.4 libras de la barriga. Y después de 10 días tuve una pequeña complicación, se me abrió un poco la herida, me la están tratando en estos momentos todos los días y espero que en una semana o una semana y media pueda estar de regreso en el trabajo", afirmó.

La ausencia de Raúl de Molina en el emblemático espacio de Univision generó preocupación, pero se reintegra al elenco desde que concluya su recuperación.

Según el cirujano plástico y reconstructivo Sean Simon, el presentador tuvo que eliminar la piel sobrante luego de perder casi 100 libras a lo largo de los años, ya que ese exceso lo cohibía de realizar algunas actividades, como nadar y correr.

"A veces es entretenido, pero a veces puede ser difícil, diríamos que no es el mejor oyente del mundo. Siempre me pregunta cómo puedo evitar esto, qué puedo hacer si no tengo eso, y le dije: 'Sigue mis instrucciones, escucha lo que te digo y estarás bien'. Desafortunadamente no sigue esa idea básica todo el tiempo, así que puede ser un poco difícil, pero la pasamos bien juntos, aunque presenta algunas desafíos", explicó el doctor.

El conductor de "El Gordo y La Flaca" había expresado su deseo de operarse y fue su médico de cabecera, Juan Rivera, quien lo animó a cambiar su estilo de vida y recurrir a la medicina para bajar de peso.