La niña aventurera con corte de pelo bob conocida como "Dora, la exploradora" ya tiene 25 años

Hace veinticinco años, una niña con un corte de pelo bob apareció en nuestros televisores, hablando una mezcla de inglés y español, con un espíritu audaz y emprendedor. Tenía una aventura planeada, una mochila, un amigo mono y canciones alegres.

Hola, soy Dora. ¿Cómo te llamas?, preguntó.

Se trataba, por supuesto, de “Dora la Exploradora”, la primera latina en protagonizar una importante serie animada y la niña que ayudó a impulsar el auge de la programación infantil multicultural en Estados Unidos, en camino a convertirse en un fenómeno cultural.

“El programa permitió que los latinos fueran representados en la televisión como educadores, enseñando a los espectadores a hablar nuestro idioma y, al mismo tiempo, enseñando cosas comunes que los niños necesitan aprender”, dijo Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Medios Hispanos .

Nickelodeon está celebrando el 25.° aniversario de Dora con el largometraje de acción real “Dora y la búsqueda del Sol Dorado”, una tercera temporada de la serie animada reiniciada “Dora”, el podcast Las aventuras de sirena de Dora, un álbum de canciones y muchos juguetes y ropa.

“Lo mejor de Dora es que, sí, celebra la cultura latina en todos sus aspectos: el idioma, la comida, la vestimenta y la música”, dice Ramsey Naito, presidente de animación de Paramount y Nickelodeon. “Pero también anima a todos a ser auténticos y valientes. No es excluyente. Es inclusiva”.

La voz original

Kathleen Herles tenía un punto de vista privilegiado para ver la influencia de Dora: ella era la voz original de la diminuta heroína, elegida para el papel cuando tenía 7 años y permaneció en el papel hasta que cumplió 18 y se fue a la universidad.

“Ha sido el viaje más largo y la mayor aventura de mi vida, sin juego de palabras”, dijo Herles, quien creció en la ciudad de Nueva York de padres de ascendencia peruana.

En el circuito de convenciones, Herles presenciaba de primera mano el poder de Dora. "Recuerdo que hacía llorar a los niños, sin intención", dice. "Sus mentes se remontan a un recuerdo, a un momento; es simplemente increíble. Es tan especial, es mágico".

Herles ha sido últimamente el actor de voz de la mamá de Dora en "Dora", la nueva serie que comenzó en 2024. Es un momento de círculo completo para el actor y cantante: "Cambió mi vida para siempre, dos veces".

“Dora la Exploradora” dio origen a lo que Herles llama, con humor, el “Dora-verso”: la serie derivada “¡Go, Diego, Go!”, una serie secuela “Dora and Friends: Into the City!” y la película de acción real de 2019 “Dora and the Lost City of Gold”, protagonizada por Isabela Merced, Eva Longoria y Michael Peña.

El cocreador de "Dora", Chris Gifford, ha visto a su creación envejecer con altibajos y tomar forma humana. "Ha sido mayor, ha sido joven y ahora lleva una horquilla", dice. "Su esencia, su espíritu positivo, su actitud de "con tu ayuda puedo hacer cualquier cosa" se ha mantenido intacta".

Dora es parte integral de la cultura, tan importante como su globo del desfile de Acción de Gracias de Macy's. Hay una referencia a ella en "Intensamente 2", se han burlado de ella en "Saturday Night Live" y, si miras con atención el programa de PBS "Alma's Way", puedes ver una muñeca Dora en la habitación de la heroína. Los usuarios de TikTok han acogido con entusiasmo la "Canción de la Mochila".

“Esos niños que ahora están llegando a la mayoría de edad, aquellos que hace 25 años solo lo veían cuando eran pequeños preescolares, están ahí y lo recuerdan”, dice Valerie Walsh Valdes, cocreadora de la serie original y productora ejecutiva de la nueva serie y la película.

Creando un solucionador de problemas

Valdes y Gifford tuvieron la idea original de un programa sobre una niña que resolvía problemas. Al igual que "Las pistas de Blue", recompensaría a los niños por descifrar las respuestas del presentador.

“Los niños en edad preescolar son las personas menos poderosas del mundo”, dice Gifford. “No saben abrocharse el suéter ni atarse los zapatos, pero si pueden ayudar a Dora a llegar a la Ciudad de los Juguetes Perdidos y sienten que realmente ayudaron, eso es algo especial”.

Nickelodeon sugirió que la niña fuera latina y los creadores se lanzaron a la idea, haciéndola panlatina para que nadie se sintiera excluido. La representación latina en la televisión, tanto entonces como ahora, ha sido una lucha.

El informe "Latinos en los Medios 2024" de Latino Donor Collaborative reveló que los actores latinos representaban el 9.8% del elenco principal en papeles protagónicos, coprotagonistas y conjuntos en programas con guion. En la televisión sin guion, los presentadores latinos representaban solo el 5% de los papeles. Esto a pesar de que la población latina representa casi el 20% del país.

“Había pocos programas en ese momento que presentaran protagonistas latinas con el tono de piel o los rasgos de Dora, así que desde esa perspectiva, la representación es valiosa”, dice Erynn Masi de Casanova, jefa del departamento de sociología de la Universidad de Cincinnati.

Dora se introdujo en un mundo animado dentro de una computadora, y los creadores pidieron a los niños que ayudaran a mejorar el programa. Contrataron a consultores educativos para desarrollar las habilidades que Dora enseña, como la comprensión espacial y las relaciones interpersonales. Incorporaron a expertos en idiomas y cultura.

“¡Lo logramos!” se convirtió en su canción emblemática.

heroína bilingüe

La serie se ve en más de 150 países y territorios, y se traduce a 32 idiomas en los canales de Nickelodeon y Paramount+. En países de habla inglesa como Estados Unidos y Australia, Dora enseña español; en otros mercados, incluyendo el mercado hispano estadounidense, enseña inglés.

Samantha Lorraine, de 18 años, criada en Miami y de ascendencia cubana, tenía las camisetas y la mochila de Dora. Se ríe de que una vez incluso tuvo el peinado de Dora.

En julio, interpretará a Dora en “Dora y la búsqueda del Sol Dorado”, filmada en Colombia. “He estado haciendo audiciones desde el primer día”, dice.

“Es un honor estar en el lugar de Dora. Es un legado enorme”, añade. “Es realmente gratificante poder representar a quienes realmente importan. Y Dora es la personificación de eso”.

Castillo, de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, coloca a Dora a la altura de Mickey Mouse como un personaje cultural instantáneamente reconocido y dice que ella es más relevante que nunca.

“Necesitamos más Doras”, dice. “Si la gente estuviera abierta a recibir educación en los idiomas, culturas y creencias de otros, y no lo vieran como una amenaza, no estaríamos en la situación actual en este país y en el mundo”.