Muere Pik-Sen Lim, actriz de "Cuida tu lenguaje" y narradora de videojuegos de FromSoftware

La actriz británica de origen chino Pik-Sen Lim, conocida por su papel de Chung Su-Lee en la serie cómica "Mind Your Language" ("Cuida tu lenguaje"), murió a los 80 años.

Además de destacarse en la actuación de televisión, cine y teatro, Lim también incursionó como narradora narradora de las escenas iniciales de videojuegos de FromSoftware, como Dark Souls, Dark Souls 2 y Dark Souls 3.

Según el Instituto de Cine Británico, Lim fue "la actriz china más conocida en la televisión británica de las décadas de 1970 y 1980".

Su compañero, el actor Daniel Y Loh, confirmó su muerte el 9 de junio con una publicación en Facebook: "Era tan cariñosa, tan ingeniosa, tan brillantemente escabrosa y absolutamente honesta sobre las tonterías que esta industria les da a los actores de nuestra herencia, a diferencia de muchos otros que realmente intentan disimularlo".

Lim nació el 15 de septiembre de 1944 en Penang, Malasia, mientras ese país aún permanecía bajo la ocupación imperial japonesa durante la 2ª Guerra Mundial. En 1961, se mudó a Reino Unido.

También pareció en las series de televisión estadounidenses "Coronation Street" (1960), "Doctor Who" (1963), "The Mind of Evil" (1971), "Spearhead" (1978), "The Bill" (1983), Casualty (1986), "Holby City" (1999), "Vampire Academy" (2022) y "The Nevers" (2023).