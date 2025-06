Melissa Gate no quiere volver a un reality como "La casa de los famosos": "Esto es demasiado cruel"

Luego de pasar cuatro meses encerrada en "La casa de los famosos Colombia", la influencer Melissa Puerta, mejor conocida como Melissa Gate, descartó la posibilidad de participar en la versión del reality de convivencia que produce Telemundo para Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de entrar por una semana tras realizar un intercambio con Manelyk González.

Para Gate, el formato de "LCDLF", que impide la libertad de los participantes y el contacto con sus familiares, "me parece demasiado hostil, esto es demasiado cruel, despiadado, esta fue a la experiencia que yo me sometí que yo digo: Yo, no volvería".

A pesar de haber sido una de las favoritas del público y la más viral en redes sociales por las frases y el humor negro que la caracteriza, la también cantante quedó en segundo lugar en el programa de Canal RCN, obteniendo menos votos que Andrés Altafulla, quien se convirtió en el ganador de los 400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 97 mil dólares).

Durante su gira de medios como finalista junto a Emiro Navarro y La Toxi Costeña, Melissa Gate enfatizó sobre los 135 días que tanto ella como sus dos compañeros estuvieron dentro de la casa, a diferencia del ganador, Andrés Altafulla, quien se unió a la competencia semanas antes de la final.