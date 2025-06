Fernando Allende: el mexicano que tiene empatía con los dominicanos

Fernando Allende, el célebre artista mexicano, mantiene una empatía especial con República Dominicana. Su presencia en estos días en la isla se debe a un compromiso familiar: el casamiento de una sobrina, evento que le permitió compartir en Listín Diario su intención de reconectar con el público dominicano y agradecer el amor que la fanaticada local ha demostrado hacia su carrera.

“Estamos promocionando un tour por todas las provincias de República Dominicana a través de las fiestas patronales, cerrando posteriormente en agosto con Altos de Chavón o con un teatro aquí en la capital”, compartió Allende en su visita a Listín Diario.

También promueve su nueva canción, “Cantándole al amor” (una fusión entre mariachi y flamenco) en colaboración con Paco Aguilera, producción que espera sea tan bien acogida como “Dile” y “Tómbola”.

Además de la música, a él le gustaría realizar algún proyecto cinematográfico en territorio dominicano, lo que pudiera materializarse: “No te hablo mucho del asunto, pero se da porque esta es una tierra muy fértil, muy hermosa, con unos visuales impresionantes. ¿En cuál rol vendría? Pues como director, como productor, actor, en todo lo que yo pueda participar”.

Sobre su carrera

Con más de cinco décadas en el mundo artístico, formado en la música, actuación, pintura, dirección y producción, Fernando empezó a cantar tan solo siete años, con diecinueve incursionó en la actuación y, a sus cincuenta, “a través de un mensaje celestial” se apoderó de los pinceles y los lienzos. Desde entonces ha participado en, aproximadamente, 46 películas y 14 telenovelas, consolidándose como uno de los pioneros latinoamericanos en Hollywood. Ha sido parte de títulos como “Heartbreaker” (1983), “Master of the Game” (1984), “Stalingrado” (1990), “Muerte en tres actos” (1986), entre otras.

Asimismo, su camino como pintor ha sido fructifico, alcanzando a tener alrededor de 124 obras, las cuales han sido expuestas en Nueva York y compradas por coleccionistas.

“Todo empezó con un sueño que luego se convirtió en pesadilla y fue así porque no estaba haciendo nada con el sueño y el mensaje que me daba era -levántate de la cama y ponte a buscar pinceles, lienzos y pinturas, haz algo”, compartió sobre su experiencia e inicios en las artes plásticas.

El polifacético intérprete expuso su opinión respecto a los cambios que ha experimentado la industria televisiva, resaltando que las telenovelas “se han quedado en segundo plano” ante nuevos formatos y contenidos.

“Antes se unía la familia frente al televisor. Ahora, con tanto contenido, es difícil captar la atención del público joven. Todo tiene que ser más rápido, más impactante”, comentó el actor y cantante en su visita.

Un ejemplo que facilitó es la evolución de los personajes, ya que, hoy por hoy, los antagonistas tienen roles protagónicos gracias a un cambio social y cultural: “La vida va cambiando y ahora se le da una relevancia enorme a momentos oscuros. Cada quien elige qué ver, hay un libre albedrío”, destacó.

Por último, Fernando compartió su visión artística integral, la cual ha dicho a periodistas de este medio que viene del mismo lugar, tanto la pintura, música, actuación y demás, son formas diferentes de expresión con las que busca tocar la fibra íntima del espectador.

Su compromiso con el contenido que difunde se sostiene por la responsabilidad de utilizar los medios de comunicación como una herramienta para entretener a la audiencia.

Lejos de querer cambiar vidas, criticar o juzgar personas por no estar de acuerdo con su enfoque, el ícono del entretenimiento latino no es partidario de utilizar la crudeza en sus obras, ya que “es algo que se ve todos los días en las noticias, a mí me gusta la comedia romántica, lo musical, lo que hable del amor y entretenga, pero siempre con conciencia de lo que pongo frente a tu vista”, puntualizó el artista.