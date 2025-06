Muere por cáncer de mama Ananda Lewis, presentadora de MTV, a los 52 años

La conductora de televisión Ananda Lewis murió a los 52 años tras una larga batalla contra el cáncer mama, enfermedad que le fue diagnosticada en etapa 3 en el año 2020.

Su hermana, Lakshmi Lewis, fue quien dio a conocer la triste noticia a través de un mensaje en Facebook publicado este miércoles: "Ella está libre y en sus brazos celestiales".

A Lewis le sobrevive su hijo Langston Smith, de 14 años, fruto de su relación con Harry Smith, hermano de Will Smith.

Lewis saltó a la fama en 1997 cuando inició como presentadora de videos musicales o VJ de MTV, participando en programas como "Total Request Live" y "Hot Zone". En 1999, el periódico The New York Times la apodó "la chica it reinante de la generación del hip-hop".