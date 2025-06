Una generación de comunicadoras despide a Socorro Castellanos

Una generación admirable de comunicadoras despidieron a Socorro Castellanos, pionera de los programas de televisión en República Dominicana.

Tania Báez, Milagros Germán, Mariasela Álvarez y Lissette Selman expresaron su sentir y cómo la veterana productora influyó en sus carreras.

Para Báez, "hoy muchos lamentan la partida de la dama de la TV; Socorro Castellanos, mientras yo lloraré a mi madre en los medios y en la vida, mi amiga, mi familia", escribió en su cuenta de Instagram junto a imágenes y notas de voz que demuestran la amistad que tuvo con su mentora, quien la recomendó para conducir "Freddy y Punto" en el año 1990.

"Desde ese momento inseparables. Sus hijos, mis hermanos. Jimmy, Willy y Johanna, -que la precede en el cielo- y sus amados nietos, hermanos y sobrinos", añadió.

"Extrañaré nuestras constantes notas de voz llenas de tu genio y energía atemporal, nuestras risas locas, las historias no publicables y tus planes de libros, podcast y más. Te voy a extrañar tanto que me duele el pecho de pensar que no estarás…", afirmó.

Mientras, Milagros Germán confesó que ella y sus compañeras emulaban la forma de comunicación de Socorro Castellanos, a quien describió como "Cocó, mi querida amiga, mi amiga de espíritu joven y alma bohemia que deja en mi corazón enseñanzas de vida que nunca olvidaré".

"Sembraste mucho en esta generación, amiga del alma y por eso en el fondo todas queríamos ser tú, parecernos a ti, hablar como tú", destacó.

Por su lado, Mariasela Álvarez, responsable de revelar la triste noticia anoche durante su programa "Esta Noche Mariasela", considera a Socorro "uno de los más importantes referentes".

"Nos abrió los caminos enfrentando un mundo de hombres como era la TV cuando ella inició muy jovencita, sin perder su esencia de mujer", contó.

Asimismo, Lissette Selman agradeció por el legado de Socorro y haberla honrado en vida.

"En la tristeza de su partida, el dolor se atenúa al saber que en vida pude manifestarle mi gratitud y admiración, reconociéndola como el hito en que se convirtió, con un prestigio bien ganado", escribió.