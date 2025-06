Exparticipante del reality "Dom-2", Kristina Belaya, murió a los 24 años tras caída en la ducha

La influencer rusa y participante de realities de televisión Kristina Belaya murió trágicamente tras sufrir un aparatoso accidente doméstico. Tenía 24 años.

Según el reporte preliminar de la policía, Belaya, quien participó en el programa de la telerrealidad de citas "Dom-2" ("Casa-2"), se resbaló y cayó en la ducha de su casa en Kartaly, Rusia, el 30 de mayo.

"Todo indica que la señorita Belaya sufrió una lesión fatal tras golpearse en la cabeza después de caerse cuando salía de bañarse", dice el informe.

Su novio la encontró inconsciente y, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no pudieron salvarla. No tenía señales de violencia, por lo que se descartó que haya sido víctima de un hecho criminal.

La joven compartía contenido de moda y estilo de vida con sus más de 12 mil seguidores en Instagram después de abandonar el concurso debido a que había conocido a alguien fuera.

Desde que se anunció su fallecimiento, sus redes sociales se llenaron de mensajes.

"Me niego a creerlo, me estoy desgarrando por dentro, por favor, no...", "La vida es tan frágil; hoy estás aquí, mañana te has ido. Lo siento mucho por la chica. Lo siento por los jóvenes", "Era maravillosa, duerme en paz, te convertiste en una familia para todos nosotros", se lee entre los comentarios.