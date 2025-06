A Paulo Quevedo le detectaron dos nódulos en la garganta dentro de "La casa de los famosos"

El actor y cantante mexicano Paulo Quevedo habló por primera vez sobre su situación de salud tras los rumores sobre un supuesto diagnostico de cáncer durante su participación en el reality "La casa de los famosos All-Stars", donde quedó como quinto finalista el pasado lunes.

Fue dentro de la casa que le detectaron dos nódulos en la garganta, uno benigno y otro cancerígeno, mediante pruebas clínicas, según contó Quevedo en una entrevista.

El exparticipante del programa de la telerrealidad de Telemundo explicó que descubrió la anomalía cuando intentó cantar junto a sus colegas y compañeros Patty Navidad y Lupillo Rivera en una de las tradicionales fiestas de los viernes que realizaba la producción para los habitantes.

"Yo dentro de la casa, en una fiesta yo quería contribuir con un palomazo junto con Patty Navidad, junto con Lupillo Rivera, y de cierta manera tenía yo una molestia aquí en la garganta", expresó.

"Me empecé yo a tocar porque ya yo venía con mucha carraspera en la garganta, dentro de la casa se vive un ambiente muy seco y ya venía con la incertidumbre de por qué estaba teniendo tanta resequedad en la garganta y tenía una voz muy hacia atrás cada mañana y en la tarde también, es decir que mi voz no proyectaba su máximo potencial, sino que la tenía un poco hacia atrás", añadió.

El artista confirmó su situación de salud tras practicarse una ecografía y afirmó que ahora estando fuera del aislamiento será sometido a una cirugía la próxima semana.

"Y efectivamente encontraron que yo tengo dos nódulos en la garganta, las cuerdas vocales, uno de ellos está bien pero otro no está bien, tenía el aspecto con ciertas características que representaba un nódulo cancerígeno, maligno, del cual tuve que continuar sometiéndome a estudios y estudios, pero aún así dentro de la casa no concluí nada", explicó.

"Pude concluir que sí tenía algo, sin embargo, no había un diagnóstico cien por ciento certero, sino esto es hasta que yo decido continuar dentro de la competencia porque no representaba ningún peligro, pero ya fuera sí me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible, es lamentable pero estados cosas que suceden y tengo que darle seguimiento, creo que en una semana me meto al quirófano y me tienen que operar de la tiroides", reveló.