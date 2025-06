Muere a los 16 años Weston Jr. Gosa, quien nació durante el reality de MTV "Embarazada a los 16"

Weston Gosa Jr., uno de los primeros niños que nació durante el reality de MTV "Embarazada a los 16", falleció.

El adolescente de 16 años era hijo de Whitney Purvis, quien dio a conocer la triste noticia el lunes 2 de junio en una publicación de Facebook.

Whitney no reveló la causa de la muerte. Sin embargo, la madrastra de Weston explicó que su hijastro fue declarado muerto en el hospital del condado de Gordon, Georgia, después de encontrarlo sin respiración y practicarle RCP.

"Es muy difícil escribir esto. Mi hermoso hijo, Weston, ha fallecido. Tenía solo 16 años. La vida es tan cruel e injusta. Simplemente no lo entiendo. Ay, mi bebé se fue y no sé qué hacer conmigo misma", dijo Whitney al inicio del comunicado.

"Era tan perfecto. Esta es mi peor pesadilla hecha realidad. ¿Cómo se sigue adelante con la vida después de perder a un hijo? No lo puedo creer, esto no puede estar pasando. No quiero que sea real", escribió.

"Descansa en paz, mi pequeño Weston. Te amaré por siempre, precioso. Nunca entenderé por qué la vida tiene que ser tan cruel. Siempre serás mi pequeño", concluyó.

Whitney dio a luz a su hijo, Weston Jr., fruto de su relación con Weston Sr., el 2 de abril de 2009, cuando participaba en la primera temporada del programa de televisión estadounidense. La pareja se separó y se reconcilió antes del nacimiento de su segundo hijo, River, en 2014. Tras River nacer, volvieron a separarse.

En los años transcurridos desde su relación, Whitney perdió la custodia de sus dos hijos. Fue arrestada en 2024 por presuntamente no pagar la manutención infantil, según TMZ .