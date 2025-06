Carlos Antonio Cruz "Caramelo" se convierte en el primer dominicano en ganar "La casa de los famosos"

Carlos Antonio Cruz "Caramelo" ganó "La casa de los famosos All-Stars", convirtiéndose en el primer dominicano en ganar este reality.

El joven tiktoker se ganó el corazón del público en el transcurso del reality.

Caramelo es el primer hombre en llevarse el maletín de 200 mil dólares en la versión estadounidense del concurso.

Mientras que Luca Onestini quedó en segundo lugar y Rey Grupero de tercero.

Cruz, nacido en Dajabón y residente en Nueva York, es padre de dos niños, tuvo que trabajar en una carnicería antes de hacerse viral por sus cómicos videos recorriendo las calles neoyorquinas como repartidor de paquetes de United Parcel Service (UPS) y entrar al programa de convivencia junto a otras 22 personalidades.

¿Quién es Caramelo?

Con apenas 18 años, Carlos Antonio Cruz "Caramelo" emigró de su natal Dajabón, República Dominicana, hacia la ciudad de Nueva York junto a su hermano de 17 años en busca de mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de su familia.

"Cuando entro a la paquetería, yo solo empecé normal siendo yo y muchas personas empezaron a grabarme y me decían: 'Oye, tú tienes talento, yo veo algo en ti'. Yo me quedaba 'pero, ¿qué es lo que tú ves en mí? Yo lo que ando es entregando paquetes y siendo yo, no sé lo que tú estás viendo'. Nunca me vi venir llegar a algo tan lejos", confesó.

Aunque fue criado por su madre y sus abuelos, Carlos Cruz "Caramelo" admitió que tuvo un padre presente a pesar de no haber vivido bajo el mismo techo con él, incluso, hoy lo cataloga como un héroe y la persona que lo influyó, pues lo hacía sentir seguro.

"Nunca me hizo falta mi padre porque siempre estuvo presente en cada cosa que hice", expresó durante su entrevista de "Caramelo por Caramelo", segmento que forma parte de la programación del reality de convivencia de Telemundo.