Paty Navidad reacciona a su inesperada eliminación de "La casa de los famosos All-Stars"

La eliminación de Patricia Navidad a pocas semanas de la final de “La casa de los famosos All-Stars” sorprendió a muchos la noche del lunes, pues la actriz era una de las habitantes “all-stars” de esta temporada que sin duda alguna ha sido una repleta de inesperadas jugadas.

Navidad se encontraba en la placa de nominados junto a Rosa Caiafa, Dania Méndez, Carlos “Caramelo” Cruz, Alfredo Adame, y Manelyk González.

A minutos de salir de la casa-estudio de Telemundo, la veterana actriz se sinceró con la presentadora Jimena Gállego sobre su salida en el día 91 de convivencia.

“¿Estás sorprendida?”, preguntó Gállego.

“Me esperaba mi salida una o dos semanas más, digamos que se adelantó un poquito”, confesó. “Pero no estoy tan sorprendida. Es un juego impredecible y no hay rivales débiles, ha sido una temporada ruda y así lo he sentido adentro todo el tiempo que estuve”.

“Obviamente, me hubiera encantado ser parte de la final también, pero no se pudo. Acepto con cariño, humildad y agradecimiento lo que el público decida”, agregó la también cantante.

Cabe recordar que en la tercera temporada del “reality show” Navidad logró llegar a la gran final y posicionarse como primera finalista ante el triunfo de la modelo puertorriqueña, Madison Anderson Berríos.

“¿Por qué estás afuera?”, cuestionó Gallego.

“No sé, yo no hice nada malo. A lo mejor y aburrida… me comporté como soy. Para mí es importante siempre ganarme un lugar sin ser grosera o agresiva. Obviamente, tengo carácter y me defiendo cuando me atacan”, aseguró Navidad.

Durante la conversación también contó en qué términos se encuentra su relación con la vedette cubana, Niurka Marcos, quien fuera hasta hace dos semanas una de sus más fuertes rivales dentro de la competencia. “Como dos mujeres maduras e inteligentes decidimos darle vuelta a la página, fluir y adaptarnos a lo que el juego nos estaba presentando”.

Finalizando, sobre su participación en esta quinta temporada, destacó que “la viví intensamente y me quedo con todos los momentos bonitos que viví, que fueron muchísimos”.

¿Qué se lleva el ganador de la quinta temporada?

Un gran premio de $200,000 será para el primer lugar, $100,000 para el segundo y $50,000 para el tercero.

“La casa de los famosos All-Stars” se transmite de domingo a viernes a partir de las 8:00 p.m. por Telemundo, excepto los martes, que se transmite a las 11:00 p.m.