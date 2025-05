Russell Brand obtiene libertad bajo fianza tras ser acusado de violación y agresión

Russell Brand salió de un elegante Mercedes negro el viernes y dio sus primeros pasos hacia un tribunal donde enfrenta cargos de violación y agresión sexual en una escena muy alejada de un paseo por una alfombra roja de Hollywood.

El actor y comediante, con una camisa negra de cuello abierto hasta la cintura y una cruz dorada, fue rápidamente asediado por las cámaras. Se irguió de golpe y avanzó lentamente entre la multitud de periodistas y espectadores, protegido por un círculo de guardaespaldas y policías uniformados.

El comediante, autor y actor de "Get Him To The Greek" hizo un gesto de aprobación con el pulgar al entrar al Tribunal de Magistrados de Westminster en el centro de Londres. Su cabello ondulado le caía hasta los hombros, su barba estaba salpicada de canas y llevaba unas gafas de sol con montura dorada, vaqueros negros y botas marrones.

Dentro de una sala abarrotada, Brand se paró en el banquillo de los acusados y confirmó su nombre, fecha de nacimiento y dirección durante la breve audiencia y se le concedió la libertad bajo fianza condicional después de que un fiscal leyera un resumen de las denuncias presentadas por cuatro mujeres que datan de hace un cuarto de siglo.

Brand, de 49 años, fue acusado el mes pasado de dos cargos de violación, dos cargos de agresión sexual y un cargo de abuso sexual. No se declaró culpable y ha negado previamente las acusaciones en su contra.

Los presuntos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005: uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en Londres. Associated Press no identifica a las víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica les otorga anonimato de por vida en los medios.

El magistrado principal Paul Goldspring ordenó a Brand que se presentara en el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, el 30 de mayo y le otorgó la libertad bajo fianza con la condición de que mantuviera informado al tribunal de dónde se aloja, ya sea en el Reino Unido o en los EE. UU.

Actualmente reside en Florida, pero está obligado a comparecer ante el tribunal en el futuro. Si no cumple con las condiciones, podría ser encarcelado.

La fiscal Suki Dhadda declaró que Brand violó a una mujer en 1999 en una habitación de hotel en Bournemouth cuando esta asistía a una conferencia del Partido Laborista en la ciudad y lo conoció en un evento donde él actuaba. Se alega que, mientras la mujer iba al baño, Brand se quitó parte de su ropa y luego la empujó sobre la cama, le quitó la ropa interior y la violó.

Una segunda mujer acusó a Brand de agarrarla del antebrazo e intentar arrastrarla a un baño masculino en una estación de televisión en Londres en 2001.

Una tercera acusadora fue una trabajadora de televisión que conoció a Brand en la fiesta de cumpleaños de una amiga en un bar del Soho en 2004. Se le acusa de agarrarle los pechos antes de supuestamente llevarla a un baño y obligarla a practicarle sexo oral.

La última denunciante trabajaba en una emisora de radio y conoció a Brand mientras él trabajaba en un spin-off del reality show “Gran Hermano” entre 2004 y 2005. Se alega que Brand la agarró por la cara con ambas manos, la empujó contra una pared y la besó antes de agarrarle los pechos y las nalgas.

Los cargos surgen de una investigación conjunta realizada en septiembre de 2023 por los medios de comunicación británicos Channel 4 y Sunday Times.

Brand negó las acusaciones cuando surgieron por primera vez . El día que fue acusado el mes pasado, publicó un video en el que decía que agradecía la oportunidad de demostrar su inocencia.

“Era un necio antes de vivir en la luz del Señor”, dijo. “Era drogadicto, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui fue un violador. Nunca he tenido relaciones sexuales sin consentimiento. Rezo para que puedas verlo al mirarme a los ojos”.

Conocido por sus monólogos desenfrenados y atrevidos, Brand presentó programas de radio y televisión y escribió memorias sobre su lucha contra las drogas y el alcohol. Ha aparecido en varias películas de Hollywood y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

En los últimos años, Brand ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, pero ha conseguido un gran número de seguidores en línea con vídeos que mezclan el bienestar con teorías conspirativas. Recientemente anunció que se había mudado a Estados Unidos.

___

Jill Lawless contribuyó a este informe.