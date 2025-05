Rosa Encarnación renuncia de RCC Media: "Uno no puede estar con Dios y con el diablo"

Después del fallecimiento de la víctima mortal número 233 de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en el discoteca Jet Set, la periodista Rosa Encarnación reveló que decidió renunciar hace unos días de RCC Media.

Encarnación explicó que a pesar de que el centro nocturno era "una empresa bastante aparte de la que yo laboraba", ambas pertenecen al mismo dueño, el empresario Antonio Espaillat.

"Ya yo no trabajo ahí, renuncié, para que lo sepan. Y ya, ustedes si me dan seguimiento deben saber las razones, renuncié hace varios días, hasta el martes estuvo laborando ahí, con total agradecimiento porque a mí me dieron un trato afable, pero no podemos mezclar una cosa con otra", expresó Encarnación a través de un video publicado este viernes en su canal de YouTube.

La conductora de radio y televisión dijo estar agradecida por la oportunidad y el recibimiento que tuvo en la emisora Zol FM tras su salida de Grupo SIN en mayo de 2024.

La comunicadora estuvo durante 18 años en Grupo SIN, empresa que presidida por Fernando Hasbun y Alicia Ortega.