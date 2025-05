Pamela Sued prefiere callar ante "la falta de respeto que hay, que incluso a veces se extiende hasta tu familia”

Pamela Sued es una figura probada en los medios de comunicación. La carismática comunicadora inició muy joven en esta industria y ha construido una carrera sólida a base de trabajo y con ausencia de escándalos.

Aunque dice que “tengo una opinión de absolutamente de todo”, le rehúye a los conflictos y se mantiene alejada de los debates y temas controversiales públicamente no por el miedo al qué dirán, sino por la falta de respeto que se vive hoy en día en las redes sociales, algo que ella evita.

“Me eximo no por entrar en contradicción con la opinión de los demás, sino por la falta de respeto que hay, que incluso a veces se extiende hasta tu familia”, Sobre el tema agregó: “Entonces como que yo digo: ‘¿quiero entrar ahora mismo en un dimes y diretes o perder mi paz y mi tranquilidad por decir lo que yo pienso?’ No me quedo con lo que yo pienso, lo comparto en mi entorno íntimo, personal y listo”.

Prioridades

Con dos décadas en esta industria, ha sabido priorizar su bienestar emocional y el de su familia: “La gente se va a lo personal. La gente no entiende que cada cabeza es un mundo y que mi opinión tampoco es la verdad absoluta, es simplemente mi opinión, por esa razón yo a veces digo: - mira, yo mejor veo de lejitos leo, me mantengo al tanto y me actualizo”.

Igualmente, tiene la misma filosofía frente a la política, prefiere mantenerse al margen y no asumir colores partidarios y así lo ha demostrado al trabajar con diferentes partidos de gobierno.

“El gobierno es dominicano y yo siento y pienso que el gobierno, vamos a quitarle el partido, vamos a quitarle el color, si requiere de mi talento, de mi trabajo para dar a conocer algo que nos compete a todos los dominicanos”, manifestó en su visita a Listín Diario.

Luego añadió: “Yo pago impuestos igual que todo el mundo. O sea, yo soy una ciudadana igual que todo el mundo. Entonces entiendo que no, que merezco, que tengo las mismas, las mismas oportunidades que todo el mundo”.

Pamela Sued respondió a preguntas sobre su vida en la comunicación y en lo familiar.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

Sued se ha consolidado como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión dominicana, y parte de esa conexión con el público ha sido su autenticidad y su compromiso con una comunicación responsable y coherente.

Ha hecho de todo: cine, televisión, teatro y no descarta incursionar en las plataformas digitales con un podcast, pero no es algo que le quite el sueño. Con 20 años en los medios de comunicación no tiene que probarle nada a nadie y tampoco le da miedo darle un cierre a su programa de más de nueve años “Pamela todo un show” (Color Visión).

“Si llega el momento y me veo en la necesidad de tomar esa decisión (terminar el programa) por mí, porque es algo que quiero, no me quiero frenar, porque siento que no tengo que demostrarle nada a nadie, siento que no tengo que cumplirle a nadie”, indicó.

Con millones de seguidores en las redes sociales, la comunicadora combina sus trabajos con los medios tradicionales: “Siento que estoy presente a través de mis redes. Siento que puedo explorar otras plataformas. O sea, hay tantas posibilidades, no me da miedo. Si pasa mañana no tengo nada de que arrepentirme, ni que me frene, ni mucho menos”, dijo a las periodistas Yerlendy Abad, Ashley Ann, Floranyi Jáquez y Audry Trinidad.

Pamela Sued responde las inquietudes de las periodistas Yelendy Abad, Ashley Ann Presinal, Floranyi Jáquez y Audry Trinidad.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

NOVEDADES

La presentadora, de 39 años, sigue apostando, sigue trabajando. Este año regresa al teatro con la obra “La Verdad”, junto a Nashla Bogaert, David Maler y Frank Perozo. También estará en la pantalla grande con la cinta “Animales”.

“Vivan, tan simple y sencillo como eso, vivan”, es una frase que Sued dijo en el cierre de un evento como parte de su discurso final sin imaginar el impacto que tendría en las redes sociales y que las personas y creadores de contenido la utilizarían como un mantra en diferentes situaciones de la vida.

Y ella es de las que le hace honor a esa palabra cada día: “Vivir con intención no significa que tenga mis días en que quiera, como quedarme petrificada en mi cama. Sí, claro que sí, como todo ser humano, pero trato de disfrutar las personas que tengo a mí alrededor, trato de disfrutar lo más que puedo. También mi trabajo, mi familia, todo.”

En ese sentido, no teme hablar de la muerte, pero sí deja claro cómo quiere que la encuentre: “Quiero que me sorprenda feliz, haciendo lo que amo, rodeada de la gente que quiero. No quiero irme triste ni frustrada. Yo quiero irme con la satisfacción del ‘vivir cumplido’, no del ‘deber cumplido’”.

Faceta de madre. Antes de convertirse en madre de su hijo Alonso, quien ya es un preadolescente de 12 años, Pamela reveló que consideró la opción de adoptar: “Siempre decía que yo quería un hijo adoptado, no que no iba a tener mis hijos biológicos, pero que yo quería tener uno, aunque fuera uno, adoptado”.

Con la llegada de Alonso, ese deseo mermó un poco y su vida tomó otro rumbo con una nueva dinámica familiar que actualmente incluye a su perrito, Bastián. Sobre tener otro hijo biológico respondió: “La dinámica que tenemos ahora nos funciona (ella, su esposo Giancarlos Beras Goico y su hijo) nos funciona a la perfección, aunque sería una bendición bellísima”.