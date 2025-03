Hugo Devana: “Vienes a República Dominicana y te enamoras fácilmente”

Hugo Devana ha participado en diversos proyectos y series televisivas. Se le conoce principalmente por su trabajo en “Buscándole un novio a mamá”, “MasterChef República Dominicana”, “Protagonistas”, “¿Quién baila mejor?”, y varios programas más.

El productor ha trabajado televisión en Perú, Colombia, Venezuela y Estados Unidos y en los últimos tiempos en República Dominicana, donde pasa la mayoría de sus días, desde hace meses en proyectos de Radio Televisión Dominicana (RTVD).

“A medida que pasa el tiempo uno quiere estar más tranquilo y yo me enamoré de la isla hace unos años cuando vine a hacer unos proyectos”, recordó Devana sobre su presencia en este país caribeño.

Su primera vez en el país fue en el año 2007, para realizar “¿Quién baila mejor?”, que se transmitió por Telesistema. Luego, en 2010, se llevó 10 bailarines dominicanos a Venezuela para la segunda temporada.

En visita a Listín Diario, el productor contó que a partir de la grabación de la primera temporada de “MasterChef República Dominicana”, en el 2018, empezó a estar mucho más tiempo en el país y, dicho en sus palabras, “el problema es que acá te enamoras fácilmente”.

Su sentir

Sobre el tema abundó: “Tú te sientes como en tu casa. Todos los días hay una una fiesta, siempre hay algo que hacer y no significa que uno esté genial o esté muy bien, pero es eso, cómo tú enfrentas la vida”.

Hugo Devana está concentrado en estos días en el estreno en RTVD de la serie “Dramáticas”, grabada en Venezuela y que cuenta con estelares figuras como Amanda Gutiérrez, Lupita Ferrer, Hilda Abrahamz, María Antonieta Duque, Jorge Palacios, entre otros.

De la historia

Devana presentó la trama como un drama acerca de un drama. “Es un canal que está venido a menos y entonces lo están por vender y decidieron hacer una telenovela para salvarlo”.

Según Devana, en la propuesta audiovisual de alta calidad estarán presentes las rivalidades, los egos, las disputas amorosas y toda la agitación del “backstage” de una telenovela real.

El seriado cuenta con 12 capítulos que saldrán a partir de abril a través del canal 4 de RTVD para el “disfrute de toda la familia”, según explicó.

Para él, la producción y dirección de programas para la televisión es su gran pasión. “Tengo muchos años y no he podido cambiar nunca. Yo no podría hacer otra cosa. O mejor dicho, no quisiera hacer otra cosa. Es lo que me apasiona”, expresó en una entrevista realizada para Listín Diario.

Sin embargo, este productor no conoció su vocación directamente, pues aunque siempre trabajó para el espectáculo, él comenzó detrás de cámaras.

Hugo Devana inició su carrera en la televisión a temprana edad como actor infantil, a los 11 años.

“Sí, yo hice unas cosas chiquititas los 11 de como actor y modelo para televisión, pero después dejé y me dediqué al teatro. (…) En Argentina se hace mucho, muchísimo teatro y nosotros nos creíamos que éramos intelectuales. Entonces, para nosotros la televisión era una cosa que no nos parecía. Pero la televisión te da imagen, es increíble. Y todavía hoy muchos influencers lo que están buscando es ir a la televisión”, explicó el productor.

Según una anécdota de este productor, el paso de estar frente a cámaras a pasar a trabajar detrás de cámaras fue uno sustentado en su visión artística y fuerte decisión.

Para Devana cada producción tiene su complejidad y sus altibajos internos. Sin embargo, destaca una que representó todo un reto para él, pues los factores involucrados complicaron por completo el flujo del proyecto.

Esa vez estaba en Venezuela produciendo “Protagonistas de novela” y el calendario daba el 11 de septiembre del 2001.

“Mira, íbamos a empezar y hubo las Torres Gemelas. (…) Tuvimos que suspender todo ese lanzamiento”, recordó el productor, explicando posteriormente que la fecha del programa tuvo que ser aplazada debido al incidente que, en ese momento, tenía a todo el mundo a la expectativa.

A pesar de esto, el show tuvo bastante éxito al salir al aire, con números de rating elevados y seguimiento de varias temporadas en distintos países.

“Había muchísima gente, fue una revolución”, dijo el productor.

En su recorrido ha experimentado numerosos contratiempos propios de la producción de contenidos.

Por ejemplo, cuando Hugo Chávez sale del poder en Venezuela, “hay un golpe, una manifestación de millones de personas y entonces yo tenía toda la gente adentro del del estudio. (…)”.

Luego agregó: “Contraté un hotel al frente del estudio para que los técnicos fueran a dormir ahí porque no se podía ir por la calle, era muy complejo. Hubo muchos muertos y nosotros nos mantuvimos ahí casi una semana. Ahí Chávez regresa y todo continuó”.

Al final esa fue su producción más compleja por la situación política que se presentó en Venezuela.