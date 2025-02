Mariasela Álvarez: "Yo jamás he cobrado un salario de la USAID"

Mariasela Álvarez lo dejó claro: "Yo jamás he cobrado un salario de la USAID, no conozco el trabajo en República Dominicana de la USAID, no tengo relaciones con autoridades norteamericanas ni aquí ni en los Estados Unidos".

La declaración de la presentadora de televisión es a propósito de que el miércoles en la noche se puso a circular en redes sociales un post en el que se le señala como “Agente especial en RD” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) con un salario mensual de USD$5,967.00.

Mariasela alertó que se trata de "una nueva campaña sucia en contra de varios comunicadores de prestigio" que la involucra "sin mostrar ninguna evidencia o fuente (como suele ocurrir)".

"Yo creo que con eso debe quedar claro, la gente que quiere a uno sabe quién es uno, sabe el tipo de trabajo que uno hace, el público que nos sigue también, pero esto que quede claro para todas aquellas personas andan por ahí regando esto", comentó en su programa "Esta Noche Mariasela", que se transmite por Color Visión y replicado este viernes en su Instagram.