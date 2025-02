Ex reportera de Fox Sports acusa a su jefe de agresión sexual

Una ex reportera y presentadora de Fox Sports presentó el viernes una demanda contra la cadena y su alto ejecutivo Charlie Dixon, alegando que la agredió sexualmente después de convencerla de ir a su habitación de hotel para discutir los planes del Super Bowl en 2016 y que luego fue expulsada de su trabajo por defenderse.

Julie Stewart-Binks dijo en su denuncia, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que se sintió inspirada a hablar después de que un ex peluquero de Fox Sports presentó una demanda el 5 de enero diciendo que un ex presentador había hecho repetidos avances sexuales no deseados hacia ella y que Dixon la había manoseado.

Andrew Fegyveresi, portavoz de Fox, dijo en un correo electrónico que las afirmaciones habían sido abordadas.

“Estas acusaciones datan de hace más de ocho años”, decía su correo electrónico. “En ese momento, contratamos de inmediato a una empresa externa para que investigara y abordara el asunto en función de sus hallazgos”.

Fegyveresi no respondió a una solicitud de detalles sobre lo que encontró la investigación o cómo se abordaron sus hallazgos.

La Associated Press no suele identificar a quienes dicen haber sido agredidos o sometidos a abusos sexuales a menos que hayan dado permiso para hacerlo. Los abogados de Stewart-Binks dijeron que ella autorizó a la AP a utilizar su nombre.

Stewart-Binks cubrió fútbol y hockey en Canadá y se mudó a Los Ángeles en 2013 para unirse al equipo de Fox Sports 1, según la demanda. Fue invitada a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 como presentadora y regresó para informar sobre Los Angeles Kings de la NHL, los playoffs de la Copa Stanley y las selecciones nacionales de fútbol masculino y femenino de Estados Unidos. En el otoño de 2014, fue la principal reportera de los Anaheim Ducks.

Jamie Horowitz se convirtió en presidente de Fox Sports en mayo de 2015 y contrató a Dixon dos meses después como vicepresidente ejecutivo de contenido, según la demanda. “Los dos tenían el poder de elegir quién estaría frente a la cámara para las cadenas”, afirma la demanda.

En vísperas del Super Bowl de 2016, se estaban preparando planes para el programa “Jason Whitlock's House Party By the Bay” y a Stewart-Binks le dijeron que iba a aparecer en el programa, según la demanda. La noche anterior a su reunión con el equipo del programa, recibió un mensaje de texto de Dixon pidiéndole que se reuniera con él en su hotel, según la demanda.

Según la demanda, Dixon le dijo que necesitaban hablar sobre el programa y luego comenzó a reprenderla, diciendo que no quería que fuera al Super Bowl porque no era "graciosa, interesante o talentosa". Dijo que ella no era "capaz de manejar grandes momentos en la televisión" y que la gente solo la vería si se subía a la barra y se quitaba la blusa, dice la demanda.

Mientras Stewart-Binks se esforzaba por encontrar una respuesta que mostrara su talento, Dixon la invitó a su habitación de hotel para que viera la vista desde su balcón, según la demanda. Ella aceptó, de mala gana. Pero una vez en el balcón, Dixon la empujó contra la pared, le sujetó los brazos, presionó su cuerpo contra el de ella y trató de meterle la lengua a la fuerza en la boca, según la demanda.

Stewart-Binks lo empujó y salió corriendo de la habitación, según la demanda. No dijo nada al respecto en la reunión del equipo para el Super Bowl al día siguiente y se confirmó que aparecería en el programa de Whitlock. Sin embargo, le dijeron que tenía que confrontar al ala cerrada de los New England Patriots, Ron Gronkowski, sobre su paso por una stripper en la universidad.

Ella se resistió a la idea de pedirle sus movimientos de “Magic Mike”, pero después de los comentarios de Dixon la noche anterior, quiso demostrar que podía ser divertida, así que le pidió un baile erótico, según la demanda.

Stewart-Binks dijo que enfrentó una reacción inmediata en las redes sociales por parte de personas que decían que sus acciones estaban perjudicando a las mujeres.

“Siguiendo las instrucciones de Fox, Stewart-Binks permaneció en silencio públicamente, aunque el ataque de Dixon y la representación que los medios de comunicación hicieron de ella le cobraron una profunda factura emocional y la dejaron llorando la mayor parte del tiempo”, dice la demanda.

Stewart-Binks sólo hizo pública su demanda después de ver la demanda interpuesta por el ex peluquero de Fox, que hizo afirmaciones similares. La demanda de Stewart-Binks solicita una indemnización no especificada por angustia emocional y pide que se le exija a Fox que tome medidas para prevenir cualquier abuso sexual actual o futuro.

“La Sra. Stewart-Binks espera que al buscar justicia y al hacerlo públicamente, las cadenas deportivas reconozcan la necesidad de librarse de quienes abusan del poder y de quienes los protegen”, afirma la demanda.

Desde que dejó Fox Sports, Stewart-Binks ha trabajado para muchos medios de comunicación, entre ellos ESPN, CBS Sports, NBC Sports y TNT. También fue corresponsal de la CBC en Canadá durante su cobertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024.