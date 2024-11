Melissa Santos se formó como adulta mientras su padre estaba "sumergido en un hoyo" por las drogas

Desde su vida en la populosa y concurrida ciudad de la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, Melissa Santos estaba convencida de los objetivos que quería conquistar. Uno de ellos no eran los concursos de belleza, contrario al caso de muchas mujeres de su generación.

Sensata, enfocada y vehemente, así palabras definían a esa niña francomacorisana que ignoró los certámenes, dejó la televisión en el Cibao y fijó su mirada en un concurso para ser modelo en un canal de Santo Domingo.

"Muchacha, ¿y tú vas a dejar tu posición en un programa aquí siendo presentadora para irte a la capital a ser modelo y no hablar?", cuestionaron sus familiares.

En una conversación con periodistas de LISTÍN DIARIO, Melissa Santos habló sobre sus inicios, los sueños que ha hecho realidad con su entrada a Grupo de Medios Telemicro y los desafíos que enfrentó su familia.

Recientemente la comunicadora se convirtió en una de las figuras estelares de la prestigiosa empresa presidida por Juan Ramón Gómez Díaz. Fue el pasado 11 de noviembre cuando la joven se unió oficialmente a La Beba Rojas en la conducción de "Too much en la noche".

En el 'late night' que anteriormente contaba con la presencia de Gabi Desangles, Santos muestra una faceta diferente como profesional, bailando, cantando y actuando.

“Hubo un momento donde yo tuve una conversación con administración, antes de todo esto que vimos en estos días, donde me proponían la entrada a Too Much para ser tres (conductoras) en aquel momento”, reveló Santos.

Sin embargo, admite que no todo en su vida ha sido color de rosa, que le ha tocado esforzarse y trabajar para lograr sus metas.

Santos, de 33 años, advirtió que hoy en día las redes sociales suelen reflejar un falso progreso personal y una facilidad para obtener bienes materiales, lo cual no representa la realidad.

En su caso, a nivel familiar, Santos creció consciente del problema que tenía su padre con las drogas y luego vivía pendiente a su proceso de recuperación.

“Gracias a Dios yo tengo una familia muy unida, nosotros nos llevamos demasiado bien todos, una familia hasta típica si se quiere decir porque mi madre y mi padre están separados desde que yo tengo trece años y nosotros compartimos juntos todo”, contó.

Desde los 16 años trabajaba, además del bachiller también realizaba estudios extracurriculares y adoptó una postura de responsabilidad a favor de su familia, debido a las situaciones que afectaban su entorno.

“Yo creo que mi personalidad viene porque tuve que madurar muy joven, no me apena decirlo y creo que sirve para impactar de manera positiva, yo vengo de una familia donde mi padre se ausentó por mucho tiempo porque luego de ser un comerciante muy exitoso lamentablemente se enfermó y cayó en la adicción de las drogas”, confesó.

“Yo entendía que de alguna manera yo tenía colaborar con portándome bien, haciendo lo que se me asignaba y que me fuera bien en la escuela”, añadió.

Su madre tuvo que asumir el rol como cabeza de hogar y nunca le mintió sobre lo que ocurría con su padre, de quien no le hablaba de manera negativa.

“Yo amo a mi papá, nos llamamos varias veces al día. Y en esa etapa, siendo más adolescente, mi mamá nos dice a mi hermano y a mí que mi papá está enfermo porque las drogas son una enfermedad”, mencionó.

La presentadora y actriz considera que su progenitor estaba “sumergido en un hoyo”, pero después de múltiples recaídas e internamientos en centros de rehabilitación se decidió de abandonar esa vida y “ya tiene aproximadamente ocho o diez años rehabilitado gloria a Dios” y declara que este no volverá atrás, aunque allegados crean que deba estar preparada para verlo recaer otra vez.

JUSTIFICAN EL ÉXITO DE LA MUJER

Para Melissa Santos, no importa quien acompañe o de quien reciba ayuda una mujer para alcanzar el éxito, ya que finalmente es su preparación y sus cualidades que la hacen lograrlo.

“Ejemplo, yo que vengo de San Francisco a la capital, sin conocer absolutamente a nadie, no tener a mi familia, de ningún lado, a nadie que se dedique a los medios de comunicación”, señaló.

En ese sentido, aseguró que la mayoría de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación han construido una carrera por sí mismas y en base a sacrificios y valentía.

“Puedes ser novia de quien sea y al final tienes que tener algo más para destacar en el mundo del entretenimiento o en el ámbito que trabajes”, recalcó.