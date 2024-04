Figuras de radio y TV un día están en un programa y al siguiente amanecen en otro

Los medios de comunicación dominicanos han estado en constante evolución en los últimos meses, y es que sus creadores de contenidos o productores no se conforman en su búsqueda de ir al mismo ritmo de las exigencias del público actual, que acepta o rechaza el producto con su audiencia y el nivel de consumo que ofrezca.

Además del lanzamiento de “Divertido con Jochy” con su temporada especial a través de Color Visión, que está al aire cada domingo al mediodía durante catorce semanas con Jochy Santos y nuevos talentos y la participación esporádica de miembros del elenco anterior, y el regreso de Roberto Ángel Salcedo a su programa “Más Roberto”, por Telesistema, tras una pausa para dedicarse a sus responsabilidades como funcionario público, la televisión y la radio de República Dominicana han experimentado otros cambios recientes.

"el mañanero"

A finales de enero, el anuncio de la salida repentina de Ivonne Peralta, del programa radial “El Mañanero”, que se transmite por La Bakana 105, desató un avispero en torno a la estabilidad del mismo, ya que después Juan Esteban también terminó por despedirse del espacio, donde era panelista, para entrar a “Fogaraté”, de Power 103, en las tardes, para asumir un rol de moderador tras el despido de Moisés Salcé.

El productor y creador, Bolívar Valera (El Boli), aclaró que todo correspondía a una reestructuración del personal de diferentes áreas, no solo de los presentadores sino también de la parte de producción de la plataforma radial.

“No queremos bajo ningún concepto que le vaya mal a nadie, pero nosotros como programa, como empresa, junto con la emisora hay decisiones tristes que hay que tomar”, expresó Valera.

El productor también informó la decisión de José Matos de abandonar “El Mañanero” para dedicarse únicamente a su trabajo en “La Universidad de la Calle (UCA)”.

Ya antes, en diciembre de 2023, el actor y humorista Manolo Ozuna había dicho adiós al espacio “El Mañanero”.

"2 night x la noche"

En medio del aviso sobre los cambios que se aproximaban en “2 Night x La Noche”, entre los que destacaron nueva producción y la trasladación de su transmisiones de Telemicro (canal 5) hacia Telecentro (canal 13), Caroline Aquino y Nahiony Reyes decidieron renunciar del proyecto que René Brea, quien en septiembre de 2022 había sido confirmado como director general de Grupo de Medios Telemicro, cargo que ahora ostenta Miguel Alcántara.

Finalmente, el espacio televisivo desapareció y en su lugar se creó “Too much en la noche”, a través de Telecentro, aunque con un concepto parecido y la misma escenografía.

También renunciaron los Novel Poppys, Fernando Pucheú y su productor Daniel Colón, quienes había sobresalido con su forma de hacer humor y contenidos entretenidos.

"fogaraté"

En febrero, Moises Salcé salió de “Fogaraté” tras su estreno en septiembre de 2023. El comunicador habría dejado el espacio después de no llegar a un acuerdo con Luinny Corporán, ya que planeaba mantenerse en ese programa a pesar de su entrada a “Alofoke radio show”, del productor Santiago Matías (Alofoke).

Verónica Batista también quedó fuera de “Fogaraté radio” al aparecer en un episodio de “Alofoke radio show”, que se transmite por el canal de YouTube con el mismo nombre, causó su cancelación de “Fogaraté” hace casi dos semanas.

El lunes, Batista se integró al equipo de “Sin filtro radio show”, donde está junto a Yulay Piña, Denise Peña, Caro Brito, Sandra Berrocal y Candy Flow.

Gabi Desangles y Beba Rojas estrenan “Too much en la noche”. Tras conocerse la renuncia de Caroline Aquino y Nahiony Reyes del desaparecido “2 Night x La Noche”, que lanzaron René Brea y Grupo Telemicro en agosto del año pasado, la empresa presidida por Juan Ramón Gómez Díaz y su nuevo director general anunciaron una nueva propuesta con la conducción de Gabi Desangles y Beba Rojas, el late night “Too much en la noche”, que el lunes debutó en Telecentro (canal 13) y se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.

El espacio es producido por Kelvin Peñaló, quien ha trabajado en “Con Jatnna” y “Pamela todo un show”.

"de extremo a extremo"

Este martes, Caro Brito se unió en “De extremo a extremo”, por Digital 15, a Michael Miguel Holguín, Jenny Blanco, María Luisa Molina, Verónica Batista y Nelfa Núñez, en sustitución de Gabi Desangles.

Brito volvió a la pantalla chica luego de su despido de esa planta televisora con la llegada de René Brea, quien “no sé en qué se basó, tomó su decisión, se le respetó porque él vino a hacer sus cambios...”.

Según reveló ayer, durante la transmisión del programa, en ese entonces salió triste del Grupo de Medios Telemicro: "No me esperaba eso, pero me fui con la frente en alto, me fui por la puerta grande y volví por la misma puerta grande”.