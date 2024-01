Víctor Pinales, el actor de teatro que se resistía a entrar a la televisión

En 1987, Víctor Pinales abandonó su hogar en Pantoja, desorientado y sin saber qué hacer llegó hasta una iglesia en Los Alcarrizos, donde un cura polaco lo invitó a ser Jesucristo en una obra.

"Una noche decidí irme de mi casa. Recuerdo que eran las 9:00. Caminé y caminé hasta que llegué a la iglesia San Antonio de Los Alcarrizos. A la entrada del templo me detuve y dije: 'Dios, si tú existes, oriéntame, porque en este momento no sé hacia dónde voy, y no pienso devolverme'", contó en una entrevista para el periódico Hoy en 2013.

En 1991, decidió estudiar en Bellas Artes y continuó con su trayectoria en el teatro con "Hoy no toca la pianista gorda", "Espigas maduras", "Consuelo y Rafael", "La fábula de los cinco caminantes", "Miseria, la muerte, el diablo y su hermana", "Una hora sin televisión", "Papá se enfada por todo" y "Casado de día y soltero de noche".

En las dos últimas producciones mencionadas, Pinales recibe a Luisito Martí como parte del público y este le ofrece pertenecer a "De remate"

"Ahí Luisito me invita a participar en De remate, pero yo iba para Francia con Geovanny Cruz y una obra que se llamaba Amanda", explicó en 'Al tanto' con Colombia Alcántara. Y agregó: "¿Televisión? Yo veía eso como una cosa muy chuipi. Regresando de París, la misma noche, no sé como Luisito se enteró, me llamó a casa. Entonces al día siguiente fui a una reunión, a la oficina, y era para participar en "De remate", que se transmitía por el canal 4 en esa época.

Después de tres años en "De remate", Pinales continuó en la pantalla chica con Manolo Ozuna en "Los del apartamento cuatro" y "Con la muela de atrás", para posteriormente independizarse con sus proyectos propios "Picante sol", "Sabrosa noche" y "Pila de risa".

A lo largo de su trayectoria, trabajó en Grupo Telemicro, empresa a la que había regresado hace un año y medio y antes de ser hospitalizado grabó un programa especial de Navidad. Además planeaba producir el programa de contenido explicito "El Reperpero" y una obra de teatro junto a la actriz Maria Tavarez.

En el cine, actuó en las películas "Lilís" (2006), "Guzbay New York" (2019) y "Patricia: el regreso del sueño" (2017).

Pinales ganó el Casandra a Actor del Año en 2005 por su actuación en las obras de teatro "El gato negro" y "Tócalo otra vez".

Víctor Pinales, de 59 años, murió la madrugada de este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio tras ser ingresado en la Plaza de la Salud por problemas renales.

Su vida personal:

En 1997 se casó con la actriz Karina Noble.

El actor no tuvo hijos y se encontraba soltero, por tanto solo le sobreviven cinco hermanos y su madre.