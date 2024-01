Presentadora de CNN revela que tiene cáncer de mama en etapa 3 durante emisión en vivo

La periodista Sara Sidner, de la cadena de noticias estadounidense CNN, reveló que tiene cáncer de mama en etapa 3.

Durante una emisión en vivo, la presentadora también aprovechó el momento para instar a los espectadores de su programa a realizarse chequeos médicos de rutina para detectar a tiempo la enfermedad que la afecta incluso llevando una vida saludable.

"Tómate un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que amas y conoces en tu vida. Cuéntalas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas tiene o tendrá cáncer de mama. Yo soy uno de las ocho en mi grupo de amigos", comenzó Sidner.

"Nunca he estado enferma en un día de mi vida. No fumo. Rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario. Y, sin embargo, aquí estoy, con cáncer de mama en etapa 3. Es difícil decirlo. en voz alta", añadió.

A pesar del importante diagnóstico, Sidner mantiene de que el mismo no sea una "sentencia de muerte".

Sidner compartió que está en su segundo mes de quimioterapia y se someterá a radiación y una doble mastectomía, señaló Fox News.