Julia de Núñez, la actriz de origen argentino que encarna a Brigitte Bardot

La televisión francesa emite desde el lunes ‘Bardot’, una serie protagonizada por Julia de Núñez, hija de una librera francesa y del periodista argentino Alexandre de Núñez. El parecido entre la actriz de 22 años y la leyenda del cine francés es sorprendente.

"Siempre me han encontrado un parecido con ella", dice la actriz. Y es cierto, la prensa utiliza la expresión “son dos gotas de agua” para describir la semejanza entre Brigitte Bardot y Julia de Núñez, quien a los 22 años encarna a la mayor sex symbol del cine francés.

Julia es la hija de Alexandre de Núñez, ex periodista de France Culture, y de Nathalie Fisbach, una librera francesa de París. En 2021, se graduó en la escuela Périmony, escuela de arte dramático por la que pasaron actores como André Dussollier, Fanny Ardant y François Cluzet.

La serie, que consta de seis capítulos de 52 minutos, cuenta la historia de Brigitte Bardot de los 15 a los 22 años. El guión y la dirección están a cargo de la realizadora Danièle Thompson y de su hijo Christopher y se enfoca en los 10 años que van del primer casting hasta el éxito de “Y Dios… creó a la mujer”, de 1956.

"Puse mucho de mí misma en esta aventura y llegó un momento en que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Al hacer que las emociones de Bardot cobraran vida, se volvieron sinceras", dijo De Núñez a Madame Figaro.

"No es un biopic, no me gusta esa palabra. Es un trozo de vida que hemos tratado", explicó la directora Danièle Thompson al presentar la serie a la prensa a finales de enero. La directora dijo querer describir "las pasiones que desató esta criatura extraordinaria".

Y "hablar "de la Francia de los años 50: "Incluso con un destino tan excepcional, no se puede escapar a las ataduras, las prohibiciones, los juicios de la época, más cercana al siglo XIX que a la actualidad".

"Ella ama a los hombres y lo asume. No se hacía en esa época tener un amante tras otro y no se decía", añade la directora de 81 años, hija del cineasta Gérard Oury.

Brigitte Bardot no quiere ver la serie

Mujer libre antes de su tiempo, Bardot era insultada en la calle por los transeúntes que le reprochaban su moral. La serie también evoca su embarazo, que más tarde diría que no fue deseado.

B.B. es retratada como una estrella cada vez más solitaria, cuya vida privada es espiada y que es vendida a los paparazzi por sus allegados. Porque, según Danièle Thompson, "la libertad que encarnaba se ha vuelto contra ella".

Destinada a ser emitida en el extranjero, la serie muestra "lo que supone para una joven convertirse en una superestrella", según Judith Rochelois, coproductora con Pascal Breton, que tuvo la idea original.

El reparto mezcla actores jóvenes -entre ellos Victor Belmondo (nieto de Jean-Paul) como Roger Vadim y Oscar Lesage como su segundo marido Jacques Charrier- y consagrados -como Géraldine Pailhas e Hippolyte Girardot (sus padres) e Yvan Attal (el productor Raoul Lévy)-.

En cuanto a Bardot, que hoy tiene 89 años, no quiere saber nada con la serie y dice que no la mirará.

"No me importa: lo único que importa es mi vida real conmigo en ella, ¡no un estúpido biopic! Por otro lado, Danièle Thompson dice que le escribió para informarle "de esta aventura": "Me respondió muy amablemente que quería que la dejáramos en paz y que confiaba en nosotros".