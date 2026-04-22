El Saint George School presentará por primera vez en el país el musical "Aladdin Jr."

Los días sábado 25 y domingo 26 de abril, las familias podrán disfrutar de una experiencia única con la puesta en escena de Aladdin Jr. de Disney, una adaptación vibrante de una de las historias más queridas de todos los tiempos, donde nuestros estudiantes darán vida a personajes inolvidables como Aladdín, Jasmine y el Genio.

El equipo de Performing Arts del colegio, liderado por Brenda Taveras, integra durante todo el año escolar distintas expresiones artísticas como danza, canto, música y teatro en una formación integral que permite a los estudiantes desarrollar su talento y proyectarlo en producciones de alto nivel.

La comunidad escolar ha trabajado con entrega, disciplina y entusiasmo en cada detalle de esta obra, preparando una presentación que promete sorprender al público con su calidad artística, escenografía y energía en escena.

Las funciones serán el sábado 25 de abril a las 4:00 PM y 7:30 PM, y el domingo 26 de abril a las 3:00 PM y 6:30 PM, en Casa San Pablo.

Las boletas están a la venta en la tienda del Saint George School, de lunes a viernes en horario de 7:30 AM a 3:00 PM. Los precios son RD$2,000 en categoría VIP y RD$1,200 en entrada general.

Para mayor facilidad, los interesados también pueden adquirir sus boletas contactando a la tienda al +1 (809) 754-2570, donde podrán recibir asistencia para su compra.