El musical "Evita" llega a Blue Mall con cuatro funciones

La fuerza, la pasión y la historia de una de las mujeres más influyentes de América Latina cobran vida en el escenario con el musical “Evita”, una producción de gran formato que se presentará en el teatro de Theamus, ubicado en el piso 5 de Blue Mall, en cuatro únicas funciones los días 16, 24, 25 y 26 de abril.

Con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, Evita narra la intensa vida de Eva Perón, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una figura clave en la historia argentina, símbolo de lucha, carisma y conexión con el pueblo.

Esta nueva puesta en escena está protagonizada por tres jóvenes del teatro musical dominicano: Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David, quienes asumen el reto de dar vida a los personajes centrales con una interpretación cargada de emoción y profundidad.

A ellos se suma un ensamble compuesto por 20 jóvenes artistas, cuyo trabajo es fundamental para construir la narrativa y dar vida a la energía colectiva que define este musical.

Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David junto al elenco del musical "Evita".

La propuesta escénica destaca por su alto nivel artístico y técnico, con un equipo creativo de primer nivel: la coreografía está a cargo de Gracelina Olivero, aportando un lenguaje corporal elegante y con matices del tango; la dirección vocal está liderada por Claudia González y Paola Prado, garantizando una interpretación musical sólida y emotiva.

El diseño de vestuario, firmado por Danilo Cerovic, y su confección a cargo de Magdalena Gutiérrez, recrean la estética de la época con gran detalle y sofisticación.

La escenografía, diseñada por Angélica Lora y ejecutada por Tracke Stage, construye un entorno visual impactante que transporta al público al mundo político y social de la Argentina del siglo XX.

Luis Marcel Ricart es el director artístico del musical "Evita".

La dirección general de esta producción está en manos de Luis Marcel Ricart, quien continúa consolidando una propuesta artística que impulsa el desarrollo del teatro musical en la República Dominicana, apostando por el talento joven y la excelencia escénica.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets y en el Club de Lectores del Listin Diario.