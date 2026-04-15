Kim Kardashian debuta como productora en Broadway con la obra sobre justicia penal 'The Fear of 13'

Kim Kardashian añade a su currículum el título de productora de Broadway.

La estrella de la telerrealidad y empresaria se ha sumado al proyecto para ayudar a producir la obra de teatro "El miedo a los 13", sobre la historia real de Nick Yarris, un hombre que pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte por un asesinato que insiste en que no cometió.

“Mi compromiso con la reforma de la justicia penal siempre ha ido más allá de las políticas: se trata de personas. He aprendido que, a veces, la forma más eficaz de cambiar mentalidades es a través de una historia impactante. 'El miedo a los 13' es esa historia”, declaró en un comunicado.

En los últimos años, Kardashian ha utilizado su fama para visibilizar a los condenados injustamente. Acudió a la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump y durante el del presidente Joe Biden para presionar a favor de la reforma del sistema de justicia penal y de las facultades de indulto del presidente .

Kardashian presionó a Trump para que conmutara la cadena perpetua de Alice Marie Johnson, quien pasó más de 20 años en prisión por delitos de drogas. Johnson fue liberada en junio de 2018 y, posteriormente, en agosto de 2020, recibió un indulto total de Trump y se le restituyeron sus derechos.

“El miedo a los 13”, escrita por Lindsey Ferrentino, está protagonizada por Adrien Brody y Tessa Thompson, y dirigida por David Cromer, ganador del premio Tony. El estreno está programado para el miércoles.