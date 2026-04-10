"Ecos de sangre", la obra de Giovanny Cruz, se estrena este viernes en la Sala Ravelo

El dramaturgo, escritor y académico de la lengua Giovanny Cruz Durán presentará a partir de este viernes su obra teatral titulada “Ecos de sangre”, una propuesta literaria que profundiza en el suceso taíno y lo transforma en una poderosa trama dramática de alcance universal.

Una experiencia teatral intensa, centrada en la identidad cultural y la memoria histórica, es la atractiva propuesta que promete "Ecos de sangre", que se presentará del 10 al 19 de abril, en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Cruz Durán es considerado una de las figuras culturales más completas de la literatura dominicana.

Su trayectoria abarca múltiples facetas: dramaturgo, novelista, poeta, cuentista, ensayista, guionista, actor y director teatral, consolidando una obra diversa y ampliamente reconocida.

En “Ecos de sangre”, el autor retoma el universo mitológico taíno, destacando la figura del dios primordial Yucahú Bagua Maorocoti, a quien identifica como el gran dador dentro de esta cosmovisión indígena.

A partir de este contexto histórico y espiritual, la obra desarrolla una narrativa intensa que evita el localismo o el folclor simplista, para proyectar la historia insular hacia reflexiones universales sobre el poder, la culpa y el destino.

La pieza presenta personajes de gran fuerza dramática como la princesa Iguanamá, la desafiante Xucaba, el sabio behique Guaguyona y el severo cacique Ananorex, cuyas acciones trascienden lo anecdótico para construir un teatro profundo y cargado de simbolismo.

La propuesta visual de "Ecos de sangre" tiene cuidado en los detalles. Los actores usarán tocados elaborados por indígenas de la Amazonia del Brasil.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de palabras y expresiones del idioma taíno, recurso que Cruz Durán ya había explorado en su poemario “Areytos: cantos entre el cielo y la tierra”. Este elemento aporta una dimensión estética y lingüística que enriquece la narrativa y rescata parte del legado cultural de los primeros habitantes de la isla.

Con “Ecos de sangre”, Giovanny Cruz Durán vuelve a abrir el telón de un teatro intenso y poético que invita a los lectores y futuros espectadores a reencontrarse con las raíces históricas y espirituales del Caribe.