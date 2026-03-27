La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial llegará en mayo al Teatro Nacional

La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial se presentará en el Teatro Nacional Eduardo Brito el próximo 18 de abril, a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles, que trabaja para brindar calidad de vida a niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias.

Esta edición contará con un cuerpo de baile integrado por bailarines estrellas de Estados Unidos, España, Canadá, Cuba y República Dominicana, quienes deleitarán al público con piezas de danza clásica, bolera española, contemporánea y, por primera vez, intérpretes de la técnica Limón.

Bajo la producción de la gestora cultural Monika Despradel y la dirección artística de Paul Seaquist, se presentarán los reconocidos bailarines internacionales Svetlana Lunkina principal del Ballet Nacional de Toronto; Nadya Nesvitaylo y Roddy Doble, principales del Grand Ballet de Canadá; Thays Suárez, Leonardo del Río y Daunier Noblet, principales del Otro Lado Dance Company de Cuba; Estela Alonso, Estrella Técnica Bolera del Ballet Nacional de España; Joey Columbus y Lauren Twomley, principales del Limón Dance Company, así como El Ballet Nacional de la República Dominicana, dirigido por Pablo Pérez.

Entre los mayores aspectos novedosos de este 2026, se encuentra la participación de Svetlana Lunkina por primera vez en la República Dominicana, conocida por ser la primera bailarina del prestigioso Bolshoi Ballet en Moscú, una de las compañías más importantes del mundo. Más tarde se convirtió en bailarina del National Ballet de Canadá. Así como de la compañía y técnica El Limón. También los bailarines españoles traerán su técnica bolera.

A lo largo de estas 17 ediciones, por el escenario de la Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial han desfilado más de 200 bailarines locales e internacionales, abarcando tres continentes y estilos clásicos y contemporáneos, así como diferentes géneros como tango, flamenco, hip hop, neoclásico, entre otros. Las boletas están a la venta en boleteria.com.do del Teatro Nacional.