Patricio León: “El teatro no impone una sola lectura; abre preguntas, y cada espectador responde desde su propia experiencia”

Hay historias que no envejecen, y "Alicia en el país de las maravillas" es una de ellas. En este universo creado por Lewis Carroll, siempre hay algo que descubrir, despertando en cada persona que ha tenido la oportunidad de disfrutar de ella, asombro, preguntas y sonrisas.

Esa maravillosa fantasía llega al escenario dominicano de la mano de Patricio León, bajo la dirección de Manuel Chapuseaux, en una propuesta que invita a grandes y pequeños a redescubrir el clásico desde una mirada contemporánea.

Para León, la motivación fue artística y pedagógica a la vez, pues al ser educador infantil, reconoce que en algún momento se cuestionó por qué no contaba en su repertorio con una propuesta dirigida también al público infantil y juvenil.

“A partir de ahí, apareció la certeza de que Alicia era el territorio ideal, un universo profundamente teatral, cargado de imágenes, símbolos y preguntas que pueden ser disfrutadas por los niños y, al mismo tiempo, leídas en distintos niveles por los adultos. El teatro permite que esa fantasía ocurra en vivo, frente al público, y que se convierta en una experiencia compartida y significativa”, manifestó Patricio, quien junto a Johanny García le dará vida a este universo fantástico.

Desde su mirada como teatrista, Patricio afirma que la obra dialoga de manera muy directa con la relación que hoy tenemos con el tiempo, destacando que “personajes como el Conejo Blanco o el Sombrerero encarnan la urgencia permanente, la prisa, la ansiedad por llegar, por cumplir, por no quedarse atrás”.

Agregó que vivimos en una época donde el tiempo parece nunca alcanzar, y esta obra invita a preguntarnos qué perdemos cuando todo se vive desde la premura.

“En ese sentido, Alicia funciona como un espejo de nuestra vida contemporánea: acelerada, exigente y, muchas veces, desconectada del disfrute y la reflexión”.

Uno de los mayores aciertos del texto, según León, es su capacidad de ofrecer múltiples lecturas, afirmando que un niño puede verla como una aventura fantástica, mientras que un adulto puede leerla como una metáfora sobre la identidad, el poder, la lógica y el caos.

“El teatro no impone una sola lectura; abre preguntas, y cada espectador responde desde su propia experiencia”, dijo.

La adaptación de esta versión que contará con funciones los días 21 y 22 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en la Sala Laura Bertrán del Colegio Babeque Secundaria, estuvo a cargo de Manuel Chapuseaux, acercando esta obra inglesa, al público dominicano a través de recursos culturales reconocibles como: el juego tradicional del trúcamelo, ciertas formas de hablar de algunos personajes y otros guiños escénicos que conectan de inmediato con nuestra idiosincrasia.

“Se trata de una adaptación que privilegia el juego, el ritmo y la identificación del público, logrando que Alicia se sienta cercana, viva y disfrutable sin perder su esencia fantástica” destacó el actor.

Las boletas para la puesta en escena están disponibles en www.tix.do

P. ¿Esta puesta tiene algún sello personal que la diferencie de otras versiones que hemos visto?

R. Sí. Esta versión apuesta por un teatro muy consciente de su dimensión poética y formativa, sin ser didáctico. Hay un énfasis especial en la actuación, la expresión corporal y el juego escénico. Está pensada como una experiencia familiar, donde distintas generaciones puedan disfrutarla juntas y, luego, dialogar sobre lo que vieron.

P. ¿Qué lugar ocupa para usted el teatro en el contexto cultural actual?

R. El teatro ocupa un lugar esencial en mi vida. Soy profundamente feliz en una sala de teatro, ya sea como espectador o como intérprete. Mi sentido de la cultura y del divertimento está íntimamente ligado al teatro. Por eso, cada vez que viajo a alguna ciudad del mundo, procuro ver teatro de ese lugar: es una de las formas más honestas y directas de comprender su cultura, su sensibilidad y sus preguntas como sociedad.

Además, el teatro tiene algo inexplicable. Sigo buscando palabras para describir esa sensación que ocurre justo antes de que comience una función, cuando estoy en el patio de butacas o en una pata del escenario, a punto de iniciar. Es una mezcla de expectación, silencio, riesgo y comunión que ningún otro arte provoca de la misma manera. En un mundo dominado por lo inmediato y lo virtual, el teatro sigue siendo un acto profundamente humano y necesario.

P. Tras esta puesta en escena, ¿cuáles son los próximos pasos teatrales de Patricio León?

R. Además de mi labor como intérprete y productor, dedico una parte importante de mi tiempo a la dramaturgia. En este momento estoy enfocado en la divulgación de mi obra El indulto, al tiempo que me encuentro escribiendo un nuevo texto teatral.

En cuanto a la interpretación, tengo una lista de personajes y obras con los que sueño enfrentarme algún día. Una vez cierre este viaje por el universo de Lewis Carroll, mi intención es moverme hacia otro clásico de la literatura universal: una obra maestra que, sin duda, volverá a interpelar y entretener al público desde el lenguaje del teatro.