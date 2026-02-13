Vuelve Dominus Land: Un Paraiso Incierto el 19 y 20 de febrero a Santiago

Juventud con una Misión (JUCUM) volverá a presentar su obra músico- teatral cristiana “Dominus Land: Un Paraíso Incierto”, los días 19 y 20 de febrero en Santiago.

El espectáculo que busca mostrar la realidad en las que viven muchas familias y al mismo tiempo hacer una llamado de conciencia a los padres, expone temas sociales como la pérdida de valores en casa y la desintegración familiar.

Dominus Land tendrá dos funciones, la primera será presentada el jueves 19 de febrero en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao y la segunda el viernes 20; ambos shows inician a las 7:00 de la noche.

La pieza teatral que fue nominada en 2025 en los Premios Soberano como Mejor Obra Teatral Musical y ganadora en los Premios El Galardón cumplirá su segundo año consecutivo en esta presentación.

Sin embargo, será su primera vez en el escenario de Santiago, inicialmente fue realizada en la ciudad de Santo Domingo.

La invitación fue extendida a todas las ciudades del país y de manera especial a la región del Cibao.

Precios de las boletas

Balcón: RD$1,000

Platea: RD$2,500

Las boletas están disponibles de manera física, para más información contactar los números telefónicos 809-307-5921 y 809-820-7812

La dirección general de la obra está a cargo de Omayra Álvarez, presidenta de JUCUM, y la dirección teatral de Eva Piccini, guionista, actriz y coreógrafa. Además, la escenografía está bajo la responsabilidad de la compañía Tracke Stage, bajo la dirección de la arquitecta Ángela Bernal.