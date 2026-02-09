Ministro de Cultura dice se necesitan 80 millones de pesos para resolver problema eléctrico de Bellas Artes

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que se necesita de unos 80 millones de pesos para resolver el problema de energía eléctrica que afecta el Palacio de Bellas Artes.

Robertico explicó en una entrevista en “El Gobierno de Mañana” que a finales del año pasado ocurrió un cortocircuito que comprometió la energía de Bellas Artes, debido que algo que “se debió haber resuelto hace 10 o 15 años en materia de una supervisión y de una sustitución de su cableado, no se hizo”.

El ministro dijo que en primera instancia se contrataron plantas de emergencia para no interrumpir las actividades del recinto y se ordenó un levantamiento técnico para ver el alcance del cortocircuito: “Todo se ha quemado”, aseguró.

“Se habla de una inversión de unos 80 millones de pesos para construir toda la matriz de energía”, expresó.

El pasado mes de octubre se generó un “apagón” en la sede de Bellas Artes restando dos días para el inicio del XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025).

En ese momento, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informó al público que, a pesar de la deficiencia técnica registrada en el sistema eléctrico general de su sede, a causa de un cortocircuito, todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevarían a cabo con total normalidad.