"Rent" el musical que transformó Broadway llega a República Dominicana

Luego de presentar “Peter Pan, el musical” en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, JaviKarla Producciones anunció su próxima producción teatral: Rent.

El musical se presentará en la República Dominicana los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, con tres funciones programadas.

“Rent” fue escrito por Jonathan Larson y será presentado bajo licencia oficial de Music Theatre International. La obra ha sido una referencia constante para la productora desde sus inicios.

La puesta en escena estará a cargo de Javier Grullón y Karla Fatule, quienes continúan desarrollando producciones de teatro musical en el país bajo estándares técnicos y artísticos profesionales.

Desde su estreno en Broadway, “Rent” abordó temas como el amor, la amistad, la enfermedad, la identidad y la búsqueda de proyectos personales. Su repertorio incluye canciones como “Seasons of Love (525,600 Minutes)” y “La Vie Bohème”.

El afiche oficial de la producción confirmó un elenco encabezado por Javier Grullón y Karla Fatule, junto a Héctor Aníbal, Techy Fatule, Laura Rivera, Nico Clínico, Toni Almont y Guille Martín, además de más de 20 artistas en escena.

Las boletas estarán disponibles en preventa a partir del lunes 2 de febrero a través de Uepa Tickets.