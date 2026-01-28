El musical de Alejandro Sanz 'El alma al aire' retrata la historia en un pueblo pesquero

'El alma al aire' es el título del musical que el español Alejandro Sanz estrenará próximamente en Madrid, un espectáculo con libreto de Álvaro Tato y que contará una historia en un pueblo pesquero con algunas de las canciones más emblemáticas del artista.

"La historia nos transporta a un pueblo pesquero donde sus personajes se enfrentarán a importantes decisiones que marcarán su destino", explicó este miércoles la productora Stage Entertainment.

Actualmente el musical se encuentra en fase de preproducción y cuenta con equipo creativo internacional.

"Llevamos mucho tiempo con este proyecto, que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello", adelantaba Alejandro Sanz a EFE durante una entrevista el pasado mes de octubre, tras la búsqueda del elenco.

La obra "contará con algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Alejandro Sanz", añade la productora, responsable de éxitos musicales como 'El Rey León', 'Anastasia' o 'Cenicienta'.