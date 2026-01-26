David Bustamante dará vida a El Zorro en un nuevo musical para este diciembre en Teatro La Latina

El cantante David Bustamante dará vida a El Zorro en un nuevo musical que llegará al Teatro La Latina el próximo 3 de diciembre hasta la primavera de 2027.

Se trata de una versión inspirada en la novela de Isabel Allende que dirige Sara Pérez. La música es de Gipsy King y John Cameron y la producción es de Sunset Entertainment ('Una rubia muy legal, el musical').

El cantante y actor ha expresado este lunes su "ilusión" por este papel. "Es un regalo poder interpretar a este personaje, es uno de los grandes superhéroes. No sabía cuándo iba a volver a hacer un musical, pero sabía que tenía que ser con algo muy especial y este espectáculo lo va a ser", ha asegurado el artista según un comunicado.

Es la segunda vez que Bustamante protagoniza un musical, el primero fue en 2021 con 'Ghost'. En esta ocasión interpretará al personaje de Don Diego, hijo de un noble español, que se enfrenta a una realidad marcada por la opresión y el abuso de poder en una región de la costa oeste de Estados Unidos en el siglo XIX. Bajo la máscara negra del Zorro, se transforma en el defensor de los oprimidos y en el símbolo de la resistencia.

'El Zorro, el musical' se estrenó originalmente en inglés en 2008 y volvió a los escenarios en 2022 en una nueva producción. Inspirado en la novela de la escritora chilena Isabel Allende 'El Zorro. Comienza la leyenda', cuenta con el libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson y fusiona la rumba flamenca con la música teatral.