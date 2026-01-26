Luego de casi nueve años abierto al público, Comedy Club RD cerrará sus puertas este 1 de febrero.

“No es una despedida fácil. Este espacio nació como un sueño y se convirtió en un hogar para comediantes, artistas y para una fiel clientela que nos apoyó desde el primer día”, se lee en un comunicado publicado en Instagram.

El equipo de Comedy Club indicó que “Este cierre no es un final definitivo, sino el comienzo de nuevos proyectos”.

Comedy Club es un concepto único en el país, donde se presentan eventos nacionales e internacionales de humor en vivo de martes a sábado.