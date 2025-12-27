“El nacimiento viviente” se presentó durante dos fines de semana en Santo Domingo

Luego de dos fines de semana de funciones a casa llena y 12 presentaciones agotadas, esta obra teatral musical no solo cerró un ciclo de funciones, sino que dejó una huella imborrable de luz en el corazón de la ciudad.

Bajo la dirección visionaria de la maestra Wendy Queliz y el auspicio del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la producción se convirtió en una peregrinación sensorial, transformando el Parque Iberoamérica en un portal directo a la historia sagrada.

Una experiencia inmersiva: el público como protagonista de la fe

A diferencia del teatro convencional, esta puesta en escena rompió la "cuarta pared" para ofrecer una experiencia itinerante y envolvente. Los asistentes no fueron simples espectadores; se convirtieron en caminantes de un relato eterno. Al cruzar el umbral, el público fue transportado a la cotidianidad de Nazaret, la humildad de Belén y la devoción de Ein Karem.

Atmósfera Orgánica: El aroma a especias, el roce de los vestuarios de época y la acústica natural de la cueva permitieron que cada visitante sintiera la presencia de lo sagrado y el misterio de la Natividad.

Realismo Espiritual: Cada rincón de la escenografía, diseñada por talentosos arquitectos de las principales universidades del país, fue un altar a la fidelidad histórica y la elevación del espíritu.

El corazón de la obra: inclusión y resiliencia

La verdadera esencia del Nacimiento Viviente residió en su alma humana. En un gesto de profunda comunión espiritual y justicia social, la obra integró a actrices con Síndrome de Down en roles fundamentales. Al verlas interpretar a las posaderas, el público recordó el mensaje central del Evangelio: la belleza divina se manifiesta en la diversidad y la pureza del corazón.

"Ha sido un trayecto de altas y bajas que han demostrado que uno es más resiliente que las excusas y puede lograr con Dios todo lo que se proponga", expresó emocionada Wendy Queliz, pionera del teatro inclusivo en la República Dominicana.

Un esfuerzo colectivo de esperanza

Este encuentro espiritual no habría sido posible sin la unión de voluntades. La conceptualización del Padre Franchy Lluberes, la adaptación de Sumaya Herrera y la dirección musical de los maestros Gabriel Belliart crearon una sinfonía de fe que resonará por mucho tiempo en Santo Domingo.

Un elenco que respira devoción

Desde la entrega de las Marías hasta la solemnidad del Ángel, cada actuación fue una oración en movimiento. La coreografía de Sasa Queliz, quien llegó directamente desde Alemania tras bailar para la realeza europea, dotó al montaje de una elevación estética única, uniendo lo terrenal con lo sublime.

El elenco tiene la participación especial de los siguientes intérpretes: María (Aneli Paredes, Paloma Richiez, Luz Jiménez y Arienly Orozco) José (Jaime Contreras) Lucas, el narrador (Nicolás Garrido) Rey Herodes (Diego Garrido) Antipas (Richard Hernández) Ana, madre de María (Alby Tovar, Pamela Reyes, Elsa Maria Garabito) Joaquín, padre de María (Diego Algarin) Lavanderas (Laura Soriano y Alicia Ventura) el Ángel (Raymond Moreta) Posaderas con actrices inclusivas con Síndrome de Down (Amelia Brea Bermúdez, Lucia Campollo, Anali Trinidad, Lorena Frigati además de Aysha Pérez, Iraisa Hernández) Isabel (Carla Morel, Tía Nancy y Esmeraldy Hernández) Zacarías (Francisco Perez) Jeremías (Yoqueuris Pujols) Sumo Sacerdote (Alnardo Felix García) Ruth (Kamila Peralta, Javielis Javier) Reyes Magos (Carlos Santiago, Miguel Jiménez, Marcos Sierra, Yves Pierre) Centurión Romano (Carlos Bobadilla) Soldados (Aldo Rodríguez, Vladimir García, Randy Mella, Carlos Rosario, Hector Matos, Gabriel García, Juan Diego Mendoza, Lewys Marrero) Panadero (Victor Hugo) Pastores (Yovanny Vittini, José Gabriel Alvarado) Alí (Isabella Bello) Niña (Karla Lavandero) Bailarinas Herodes: Patricia Bellavides, Vendedores (Francisco Enrique Cordero, Rubén Javier) Aarón (Jorge Luis Fermín) Pueblo (Kathy Nicasio, Rosario Nicasio, Sofía Sánchez, Gabriel Jiménez, Florida Ramírez, Soldelina Montero, Valentina Turizo, Juana Contreras)

Equipo creativo

El éxito de esta ambiciosa puesta en escena se sustenta en un equipo creativo excepcional que fusiona una vasta experiencia con el talento local más destacado. La visión central del proyecto nace de la idea y conceptualización del Padre Franchy Lluberes, con una adaptación literaria a cargo de Sumaya Herrera. El liderazgo artístico recae sobre Wendy Queliz, pedagoga y directora teatral pionera del teatro inclusivo en la República Dominicana, quien asume la dirección teatral y general.

En el apartado musical, la excelencia está garantizada por la dirección coral y musical de los maestros Gabriel Belliart e Hipólito Javier. La majestuosidad visual del espectáculo es el resultado de un esfuerzo colaborativo en la escenografía, liderado por los arquitectos Judith Germán y Jhon Caridad junto a las escuelas de arquitectura de universidades como PUCMM, UCE, UNPHU, UCSD y UTESA. Por su parte, el maquillaje y estilismo profesional, esencial para la caracterización de la época, está bajo la responsabilidad de Isabel Tamayo.

Uno de los pilares de esta producción es la participación de Sasa Queliz, destacada coreógrafa y bailarina de danza contemporánea y clásica. Miembro activo de la prestigiosa compañía alemana Sasha Waltz & Guests, Sasa llega al país con una trayectoria global que incluye haber bailado para el Rey Carlos III del Reino Unido. La viabilidad y el alcance de este gran montaje son posibles gracias a la producción ejecutiva y gestión de patrocinios de Carolina Gietz, mientras que la estrategia de prensa y comunicaciones es dirigida por Aneli Paredes.

Patrocinadores

Este proyecto cuenta con el respaldo fundamental de nuestros patrocinadores estelares: MINERD, Grupo Bocel, las universidades PUCMM, UTESA, UCE y UCSD, así como el ADN, Cartel, Solano Lora Soluciones Diversas SRL, Canal 9 y Televida. A este esfuerzo se unen como patrocinadores aliados Grupo Viamar, La Colonial, Babina, INDOTEL, Voluntariado Banreservas, Mapfre, BHD, La Matika, Cacao Mae, Alta Copa, Goody, Dominican Watchman, Logo Marca, Universo de las Telas y Best Buddies. Finalmente, agradecemos la valiosa colaboración de nuestras marcas aliadas: Planeta Azul, Rancho GN, INAGROVET, Hummus, Lamessa, Siempre Pastelitos, RAP International Brokers, Pizza Michels, Maracuyá, Master Bocadillos, Laboratorios Alfa, Helados Softy y Jardinería Pamela.