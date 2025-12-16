Anthony Geary, conocido por su papel en la serie 'General Hospital', muere a los 78 años

Anthony Geary, quien saltó a la fama en los años 70 y 80 como la mitad de la superpareja de la televisión diurna "Luke y Laura" en "General Hospital", falleció. Tenía 78 años.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Anthony Geary, cuya interpretación de Luke Spencer ayudó a definir General Hospital y la televisión diurna", dijo ABC en un comunicado confirmando su muerte.

Geary murió el domingo en Ámsterdam por complicaciones de un procedimiento quirúrgico realizado tres días antes.

“Toda la familia de 'General Hospital' está desconsolada por la noticia del fallecimiento de Tony Geary”, declaró Frank Valentini, productor ejecutivo de la serie de ABC, el lunes. “Tony fue un actor brillante y marcó el estándar que seguimos buscando”.

En una carrera que duró más de 40 años, Geary ganó ocho premios Emmy diurnos como Luke Spencer después de unirse a la telenovela en 1978. La asociación de Luke con Laura Webber Baldwin de Genie Francis (como se la conocía en ese momento) impulsó a los dos a las portadas de revistas y a la corriente cultural dominante.

La boda de Luke y Laura en 1981 fue un fenómeno de la cultura pop, con dos partes, y contó con la participación de artistas invitados como Elizabeth Taylor. Un récord de 30 millones de espectadores la vieron.

Era un actor excepcional. Codo con codo con los grandes. Ninguna estrella brilló con más fuerza que Tony Geary. Era único. Como artista, sentía una gran pasión por la verdad, por muy directa o incluso un poco grosera que fuera, pero siempre divertidísimamente divertida», declaró Francis en un comunicado.

Además de su papel como Luke, Geary tuvo numerosos créditos en televisión y teatro, incluyendo apariciones en otras telenovelas: "The Young and the Restless" y "Bright Promise". Geary interpretó a Luke intermitentemente hasta 2015, aunque regresó para un cameo en 2017.

Vivió una vida tranquila con su marido Claudio Gama en Ámsterdam.

En una entrevista de 1993 , Geary habló de los muchos altibajos de interpretar a Luke.

“Sentía que tenía que ser Luke las 24 horas del día o la gente se decepcionaría”, dijo. “Para mí, son criaturas míticas. Provienen de dos lados del universo y tienen una conexión mutua, que se basa básicamente en la lujuria y el aprecio por la individualidad. Aman la excentricidad del otro”.

El Luke de Geary comenzó como un sicario de poca monta reclutado para desmantelar la relación de Laura y su primer marido, Scotty Baldwin. Su arco argumental se volvió más oscuro cuando Luke agredió sexualmente a Laura. La agresión condujo a un camino de redención para Luke, quien se convirtió en un héroe e incluso llegó a ser alcalde del pequeño pueblo de la serie, Port Charles.

“No fue creado para ser un personaje heroico”, declaró Geary en el programa “Nightline” de ABC en 2015. “Fue creado para ser un antihéroe, y he valorado el lado antihéroe y lo he impulsado durante mucho tiempo. ... No es un héroe de sombrero blanco ni de sombrero negro, tiene todos los matices de gris. Y esa ha sido la gracia de haberlo interpretado todos estos años”.

Geary nació de padres mormones en Coalville, Utah. Fue descubierto mientras estudiaba en la Universidad de Utah y actuaba en el escenario. Se unió a una compañía de gira de "The Subject was Roses", lo que lo llevó a Los Ángeles.

A lo largo de los años, apareció con frecuencia en producciones teatrales junto con su trabajo en la pantalla.

La primera aparición de Geary en televisión fue como Tom Whalom en un episodio de "Room 222". Luego apareció en "All in the Family", "The Partridge Family", "The Mod Squad", "Marcus Welby, MD", "The Streets of San Francisco" y "Barnaby Jones".