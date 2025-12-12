La dominicana Annabelle Aquino es definida en Londres como "oro fundido" por su rol en obra "La Sirenita"

Merryn es una sirena de Cornualles que sueña con formar parte del mundo humano, así que rescata al pescador Cadan tras una tormenta. Sin embargo, lo que no sabe es que al regresar va a encontrarse con su hogar submarino sumido en el caos y a su hermano desaparecido. Comprende que no puede quedarse de brazos cruzados y realiza un trato con la bruja del mar para conseguir unas piernas y encontrarlo. Merryn tendrá la oportunidad de caminar por tierra firme, pero el precio a pagar será su voz.

Esta es la trama de “La Sirenita”, la nueva producción que ofrece el Teatro Watermill ubicado en West Berkshire, Inglaterra. La obra reúne a un elenco de peso, pero quien le da vida al personaje principal es la talentosa actriz y cantante dominicana Annabelle Aquino Morales.

Nacida en el año 2002 en Santo Domingo, la artista en escena es conocida por varios de sus logros alcanzados a lo largo de su carrera partiendo de sus inicios como estudiante en Santo Domingo.

Si bien la intérprete isleña ha sido destacada en múltiples ocasiones, se le reconoce sobre todo por ser la primera de su país en actuar en el famoso teatro West End de Londres, formando parte del reparto del musical Los Miserables tras un detallado proceso de selección en 2023.

Ahora es el alma de “La Sirenita”, dirigida por Elgiva Field, una adaptación folclórica del cuento de Hans Christian Andersen que escenifica una mirada más cercana al relato original. Allí, la historia de la joven sirena que sacrifica su voz por amor se presenta con una estética diferente y un enfoque más fiel a la pieza del autor danés. Además, cuenta con canciones originales de Amie Parsons, inspiradas en la música folk y los cánticos del mar.

Una escena de la obra The Little Mermaid ("La Sirenita"), que se presenta en Londres, donde la dominicana Annabelle Aquino es protagonista.PAMELA RAITH

LA CRÍTICA DE LA PRENSA

Los comentarios de los críticos y prensa especializada en Inglaterra no han sido pasados por alto y han llenado a la actriz de elogios por su interpretación en el rol protagónico de la propuesta teatral.

“Aquino ofrece una magnífica interpretación como Merryn, y su impresionante voz se adueña de muchos de los números musicales de la obra. Es una verdadera lástima que pase la mayor parte del segundo acto completamente muda, ¡aunque sea fundamental para la trama!”, reseñó West End Best Friend felicitando a la actriz.

“Nos cautivó especialmente la interpretación de Annabelle Aquino de Merryn, La Sirenita. Su voz era impresionante y aportó calidez y sinceridad al papel, haciendo de su actuación algo inolvidable”; esto fue lo que dijo Fairy Powered Productions sobre la actuación de Annabelle.

“La Srta. Aquino canta con una pureza llena de confianza e irradia un espíritu resplandeciente que cautiva al mismo tiempo que entretiene”, reseñó StageTalk Magazine.

“Annabelle Aquino como Merryn, la sirena titular, fue un auténtico deleite. Su voz limpia y sedosa, con una excelente interpretación emotiva, tanto al hablar como al comunicarse sin voz, fueron complementadas con una comedia física hilarante. El carisma de Aquino y su conexión con sus compañeros de reparto convencieron a la audiencia y nos hicieron sumergirnos genuinamente en su historia”, señaló Theatre & Tonic.

La opinión experta compara la voz de Annabelle con oro fundido, cálida, con un canto glorioso y su desenvolvimiento actoral que captura la curiosidad, fortaleza y resiliencia de una princesa decidida a forjar su propio destino.

Además, la prensa habló del elenco, el cual está formado por actores y músicos que definieron como muy talentosos, ya que tocan una amplia variedad de instrumentos, creando un género musical folclórico del West Country, y también por cantantes consumados, entre los que sobresale la protagonista.

“La Sirenita” inició el 26 de noviembre de 2025 y tiene fecha de cierre para el 4 de enero de 2026.

Annabelle Aquino y Tom Babbage en una escena de "La Sirenita" ("The Little Mermaid", el musical de Watermill Theatre, en Londres.Pamela Raith

Annabelle Aquino Morales recibió su formación actoral del 2010 al 2018 en el Teatro Musical en JAM Academy, bajo la dirección general de Elizabeth Lenhart, participando así en un sinnúmero de producciones como lo son Hansel y Gretel, Aristogatos, El Mago de Oz, La Bella y La Bestia, Oliver!, Peter Pan, La Novicia Rebelde, Madagascar y Shrek, siendo aclamada por la crítica y recibiendo aplausos de parte de diferentes medios.

En el 2023, Annabelle se convirtió en la primera dominicana en graduarse de la prestigiosa academia Royal Conservatoire of Scotland en sus 176 años de historia (una universidad consistentemente clasificada entre las 10 mejores en artes escénicas a nivel mundial), obteniendo la Licenciatura en Teatro Musical y siendo premiada como la mejor del exigente programa que admite apenas 18 estudiantes de todo el mundo.

