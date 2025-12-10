Segunda temporada de "Berlín", la precuela de "La casa de papel", ya tiene fecha de estreno

Berlín, la precuela de La casa de papel protagonizada por Pedro Alonso, regresará a Netflix con una segunda temporada que verá la luz en la plataforma el próximo 15 de mayo. Esta nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, titulada Berlín y la dama del armiño, relatará un nuevo golpe maestro del protagonista y toda su banda con Sevilla como escenario de fondo.

Netflix ha anunciado la fecha de estreno con un breve teaser, de apenas un minuto de duración que reúne a la banda de Berlín: Michelle Jenner como Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa es Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín; Begoña Vargas es Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández interpreta a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez da vida a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda.

Junto a ellos, en el adelato aparecen también nuevos fichajes como Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Además, la segunda temporada de la precuela contará con el regreso más esperado: Álvaro Morte como El Profesor. "Este plan ha llevado un poco de tiempo, hermanitos, pero lo hemos conseguido: Álvaro Morte tendrá una aparición especial en Berlín 2", anunció Netflix el pasado mes de junio.

"Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza", adelanta la sinopsis oficial.

Los ocho episodios de Berlín y la dama del armiño, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó, (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.