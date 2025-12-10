Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Teatro

Segunda temporada de "Berlín", la precuela de "La casa de papel", ya tiene fecha de estreno

La segunda temporada de la precuela contará con el regreso más esperado: Álvaro Morte como El Profesor.

Imagen de la segunda temporada de "Berlín"

Imagen de la segunda temporada de "Berlín"Europa Press

Europa Press

Berlín, la precuela de La casa de papel protagonizada por Pedro Alonso, regresará a Netflix con una segunda temporada que verá la luz en la plataforma el próximo 15 de mayo. Esta nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, titulada Berlín y la dama del armiño, relatará un nuevo golpe maestro del protagonista y toda su banda con Sevilla como escenario de fondo.

Netflix ha anunciado la fecha de estreno con un breve teaser, de apenas un minuto de duración que reúne a la banda de Berlín: Michelle Jenner como Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa es Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín; Begoña Vargas es Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández interpreta a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez da vida a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda.

Junto a ellos, en el adelato aparecen también nuevos fichajes como Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Además, la segunda temporada de la precuela contará con el regreso más esperado: Álvaro Morte como El Profesor. "Este plan ha llevado un poco de tiempo, hermanitos, pero lo hemos conseguido: Álvaro Morte tendrá una aparición especial en Berlín 2", anunció Netflix el pasado mes de junio.

"Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza", adelanta la sinopsis oficial.

Los ocho episodios de Berlín y la dama del armiño, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó, (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

Tags relacionados