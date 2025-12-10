Obra “Enviados” presenta en Escenario 360 el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los ángeles

Ministerios El Círculo presentará este sábado en Escenario 360 la obra de teatro musical “Enviados”, una producción que aborda la historia del nacimiento de Jesús desde una perspectiva poco explorada: la visión de los ángeles, tomando como eje central narrativo al Arcángel Gabriel.

“Enviados” es una producción cristiana que combina drama, baile, canto y música en vivo para revelar las tensiones espirituales que se desataron mientras descendía el anuncio de un nacimiento que marcó la historia de la humanidad.

Bajo la dirección general de Jatniel Ramírez, creador artístico con más de una década de experiencia en danza, teatro y actuación, la obra se sustenta en los Evangelios de Lucas y Mateo, para registro de los acontecimientos, y narrativas de los profetas Isaías y Ezequiel.

“El punto de partida es la mística que produce imaginarnos cómo se narrarían los hechos si son contados desde la perspectiva de Gabriel, uno de los personajes del nacimiento de Jesus, que muchas veces pasamos por alto al recordar la Navidad”, explicó Jatniel Ramírez.

La dirección técnica está a cargo de Pedro Abreu, la dirección musico-vocal es dirigida por Laura Sabrina La Paz, el coaching actoral lo hace Jensi Sánchez, y el vestuario ha sido diseñado por Josendry Villasencio.

“Este montaje lo hemos querido hacer, no solo para que la gente pase tiempo en familia y podamos recordar qué dicen las escrituras acerca del nacimiento de Jesús. Esta es una puesta en escena llena de talento y con un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre”, agregó Laura Sabrina La Paz, directora musical de la obra.

Esta es la cuarta producción de Ministerios El Círculo, que le sigue a las obras “Posdata: esta es mi historia”, “Clavos sangre” y “Siete”.

El elenco de “Enviados” lo componen 19 actores y un equipo técnico de ocho profesionales, con entradas agotadas para la primera función de las 6:00 de la tarde, este sábado 13 de diciembre en Escenario 360.

Las boletas de la segunda función, mismo día a las 8:30 de la noche, están valoradas en RD$1,500 y disponibles en heaventicket.com.