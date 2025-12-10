Un dinosaurio ruso en Santo Domingo

Durante el mes de noviembre nos visitaron agrupaciones teatrales desde distintas partes del mundo, para participar en el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, FITIJ.

En su décima sexta edición, este ya no tan pequeño festival, trajo como de costumbre una variada programación centrada principalmente en el género de los títeres.

Al FITIJ, organizado por el Teatro Cúcara-Mácara, vinieron de prácticamente todo el continente americano: Colombia, Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, Chile, entre otros.

También en ocasiones cruzan el charco, es decir, que vienen desde Europa, para ser partícipes de este evento teatral, que ya se ha convertido en tradición anual esperada por todos.

En el patio-teatro del Teatro Nova se presentó la obra rusa sobre un dinosaurio llamado Igu.

En esta oportunidad nos engalanamos como país al recibir al grupo de teatro de títeres: “Privet!”, que llegó a esta calurosa tierra del caribe desde el otro lado del mundo, Rusia. Y vinieron para traernos otro mundo, el de Igu, un pequeño dinosaurio aventurero. ¿Sabían que el nombre de esta agrupación, “Privet!”, en español quiere decir “hola”? Eso lo aprendimos quienes asistimos al patio-teatro del Teatro Nova, para presenciar la obra Un dinosaurio llamado Igu.

Con las actuaciones y manipulaciones de Kolstov Dmitry y Liubomudrova Nina, este montaje se nos presenta sin palabras verbales. Salvo algunos balbuceos o sonidos onomatopéyicos, guturales o simples expresiones que reflejan estados anímicos puntuales de los distintos personajes y situaciones, las palabras como tales no son empleadas, ni tampoco necesarias.

Esta solución escénica del no hablar, permite de manera inteligente solucionar la barrera de la lengua, pues el ruso no es un idioma común. Y por otro lado representa de cierta manera un reto discursivo e interpretativo, tanto para la dirección como para los propios actores, pues han de buscar con el cuerpo y con el títere cómo comunicar y expresar ideas sin hablar propiamente dicho, y lo logran. Hablando el lenguaje del teatro. Aún con la premisa de lo no verbal, la puesta en escena de 50 minutos desde un principio nos atrapa.

La obra "Un dinosaurio llamado Igu", de la compañía "Privet", presenta una multiplicidad de acciones y situaciones, que se van desencadenando constantemente.

La obra presenta una multiplicidad de acciones y situaciones, que se van desencadenando constantemente cuando un huevo misterioso aparece en casa de nuestro protagonista, el dinosaurio Igu.

En un mundo lleno de caos y peligro, donde cada quien piensa solo en sobrevivir, nuestro prehistórico amigo demuestra que los pequeños también pueden ser héroes, al tomar la decisión de proteger al huevo en lugar de destruirlo.

En general, todos los elementos empleados están visualmente cuidados y estéticamente bellos. Muestra de una coherencia entre la dirección escénica y la calidad en el diseño, la realización y la confección de los títeres, la utilería y la escenografía.

Como una especie de caracol gigante, la escenografía, más allá de simbolizar casa, hogar o refugio, se dividide en varios espacios y a distintas alturas para una mayor y mejor funcionalidad en la manipulación de las figuras titiritescas en escena.

El colorido de los personajes contrasta adecuadamente con los tonos grises de la escenografía colocada a su vez en un fondo negro y todo correctamente iluminado.

La banda sonora es también clave en esta propuesta, entre sonidos ambientales y música sugerente, esta complementa el discurso escénico y ayuda a sostener esa atmósfera prehistórica propuesta.

La música, además de colorear momentos de la trama, jugó a evocar a la musicalidad folklórica rusa y, de paso, potenciar convenientemente instantes dramáticos de la historia.

Como buenos titiriteros y cargados de energía, Dmitry y Nina mostraron su habilidad para manipular acertadamente muchos tipos de figuras animadas.

Títeres de boca, articulados, gigantes, algunos de mano, otros de cuerpo, de mesa, de brazos, terrestres, acuáticos, híbridos y hasta voladores. Pasaban con agilidad y destreza de uno a otro, sin perder tiempo ni ritmo, manteniendo a la audiencia en constante atención. Que, dicho sea de paso, sabemos lo exigente y difícil que es el público infantil y juvenil, pero estos dos actores rusos pudieron sostener plácidamente nuestra curiosidad dominicana.

La historia de Igu es sencilla, nada pretenciosa. Incluso puede ser tan común y parecida a cualquier cuento infantil de dinosaurios de cualquier parte del mundo. Pero ahí radica su encanto, en lo cercano, en lo común, en la manera en que desde otra latitud vienen a contarnos una historia parecida pero que a su vez es diferente. Porque al fin y al cabo lo que importa es disfrutar de la aventura de viajar juntos en el teatro y, por un momento, distraernos de la realidad.

Ambos actores consiguen contagiar en todo momento a los espectadores con animosidad. Involucran a la audiencia a ser partícipe de la experiencia teatral, traspasando aquella cuarta pared, innecesaria en este tipo de montaje y con este tipo de público.

Con una dirección escénica clara y precisa, Kolstov Dmitry, quien también escribe y actúa, supo combinar entretenimiento con reflexión en Un dinosaurio llamado Igu. Sin darnos cuenta, entre persecuciones, risas y aventuras por tierra, agua y aire, esta historia de dinosaurios nos invita a descubrir nuestra humanidad y a recordarnos que la empatía y el respeto son más poderosos que la fuerza bruta.

¿Quién dijo que el idioma en el teatro es una barrera? Todo lo contrario. Entre el frío ruso y el calor dominicano, Nina, junto a su compatriota Dmitry, demuestran que el apetito por la aventura y el deseo de dialogar son más fuertes que el miedo a no ser comprendidos o aceptados.

Por su lado, Igu, nos recuerda que el viaje hacia la fantasía colectiva es sencillo, solo requiere un poco de valentía, el pasaporte de la esperanza y el sello de la imaginación. Porque cuando el idioma es el teatro, la humanidad vive.