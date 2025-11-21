“El Reino del Cascanueces”, el clásico de la Navidad tomará en diciembre el Teatro Nacional

El Ballet Concierto Dominicano anunció la presentación de su tradicional y emblemática producción "El Reino del Cascanueces", una puesta en escena que cada año celebra la excelencia artística, la formación continua y la permanencia de una tradición que ha unido a generaciones de familias dominicanas alrededor del ballet clásico.

Bajo la dirección general de Sarah Esteva y la coreografía del maestro Carlos Veitía, esta edición rinde homenaje a la obra original de Marius Petipa, inspirado en el cuento de E. T. Hoffman y llevado al ballet con la inmortal música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Este clásico navideño se ha convertido en una tradición universal que exalta los valores humanos y el espíritu de la Navidad, integrando la visión y sensibilidad únicas que han caracterizado a Ballet Concierto Dominicano durante más de cuatro décadas. La producción reúne a bailarines profesionales, estudiantes en formación, niños, adolescentes y un dedicado equipo docente que constituye la esencia de nuestra Compañía.

Esta gran producción, que promete ser una experiencia mágica que toda la familia recordará, tendrá como escenario la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el viernes 12 de diciembre a las 8:30 P.M, y continuará el sábado 13 y domingo 14 a las 6:30 P.M, respectivamente.

Durante la rueda de prensa, Sarah Esteva, directora general de Ballet Concierto Dominicano, informó que el espectáculo tendrá como principales bailarines a Lía Gómez, Diana Dopico, Pablo Paredes, Sander Robert, Luis Pérez, Karla Espaillat, Patricia de León, entre otros.

En esta ocasión, la institución agradece de manera especial el apoyo del Ballet Nacional Dominicano, en la persona de su director Pablo Pérez, por acompañarnos en esta puesta en escena. S

También acompañan este proyecto las destacadas maestras Yeri Peguero, Silvia Crespo, Lisbell Piedra, Yolanda Alvarado y dándole la bienvenida a Zenaida Terrero, quienes, como antiguas primeras bailarinas de Ballet Concierto Dominicano y herederas directas de esta tradición, aportan su liderazgo artístico y su experiencia para guiar a las nuevas generaciones que participan en esta producción.

De igual manera, destacó que tendrá como diseño de escenografía a Fidel López; tecnología para Teatro, luxARt; vestuario, Juan Carlos Tavarez, Adolfina Lluberes y Renata Cruz, la utilería, Víctor Datt.

Pablo Pérez, Sarah Esteva y Carlos Veitía durante el encuentro de prensa para dar a conocer "El reino del Cascanueces".

El Reino del Cascanueces narra la mágica historia de la joven Clara, quien en la víspera de Navidad recibe un regalo muy especial: un muñeco Cascanueces. Al caer la noche, la fantasía cobra vida y Clara se ve inmersa en una aventura extraordinaria y será testigo de una épica batalla entre soldados de juguetes y el temible Rey Ratón, para luego viajar, de la mano de su príncipe Cascanueces, a través de un bosque nevado hasta llegar al deslumbrante Reino de los Dulces.

En esta nueva versión del Ballet Concierto Dominicano, que se estrenará en Navidad de 2025, la historia adquiere una mirada más íntima: el Reino del Cascanueces es el mundo interior de Clara. Es el reflejo de sus sueños y anhelos, de la fantasía que sobrevive de la niñez en el umbral de la adolescencia, del descubrimiento del primer amor; una lucha simbólica entre la luz y las tinieblas donde la fe y el amor obran milagros.

“El Reino del Cascanueces” cuenta con el patrocinio del Grupo SID a nombre de sus marcas Mercasid e Induveca, Banco Popular, Listín Diario, entre otros. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, Club de Lectores del Listín Diario, Boletería del Teatro Nacional, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.