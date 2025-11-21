"El Multiverso de La González” llegará al Gran Teatro del Cibao

La actriz, humorista e influencer Yamilet González, ganadora del Premio Soberano 2024 y conocida como “La González” anunció su nuevo espectáculo "El Multiverso de La González”.

La cita es el próximo sábado 6 de diciembre en la sala principal del Gran Teatro del Cibao a las 8:30 de la noche. Se trata de una propuesta escénica que redefine la manera de vivir el humor en su máximo esplendor.

Bajo la producción general de Enmanuel Flores y la dirección artística de José Antonio Sánchez, el show promete ser un viaje cómico y emocional con los personajes más icónicos de La González.

En escena estarán Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez, Ana Gertrutis, entre otros, quienes darán vida a situaciones disparatadas, hilarantes y a la vez profundas.

Equipo de producción de El Multiverso de La González durante el encuentro de prensa en Santiago.

“Este es mi nuevo espectáculo, un nuevo reto para mi carrera. Es una experiencia inmersiva, mágica y trabajada con amor y respeto junto a un gran equipo, para que el público disfrute, se emocione y viva momentos que nunca olvidará”, aseguró Yamilet González durante un encuentro con medios de gran parte del Cibao.

González este año también se estrena como actriz en la película dirigida por Frank Perozo, “De tal palo, tal astilla”.

Entre pantallas gigantes, efectos especiales, un opening musical y la interacción de los personajes en escena y en pantalla, para que “El Multiverso de La González” sea una experiencia inmersiva interesante.