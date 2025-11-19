Guille Martín protagonizará "Lin-Manuel Miranda Songbook"

A sus 26 años, Guille Martín mantiene una presencia ascendente en la escena dominicana, gracias a su rango vocal y su capacidad para transformarse en cada personaje.

En el último semestre de 2025 ha sido protagonista de tres musicales de relevancia en los escenarios dominicanos.

Guille Martín ahora se prepara para ser parte del concierto "Lin-Manuel Miranda Songbook", el miércoles 26 de noviembre en Broadway.

El show, descrito como un tributo íntimo a piano y voz que celebrará la brillantez musical de Lin-Manuel Miranda, el creador de éxitos como "Hamilton", "In the Heights", "Moana" y "Encanto".

El evento contará con la dirección musical del maestro Hari Solano y además de Guille Martín tendrá la participación de Luisa Ramírez. Ellos subirán al escenario junto a invitados especiales.

Guille se unirá a este elenco para rendir homenaje al legado de Miranda, en una noche que promete ser una celebración de su genio creativo y su influencia en el teatro musical y el cine.

Desde su infancia, Guille mostró una inclinación natural hacia el canto, iniciando su formación a los ocho años.

Sin embargo, fue en 2019 cuando dio el salto profesional a los escenarios, entrenándose en actuación con referentes de la escena artística local.

Su trayectoria en el teatro musical es diversa. Ha protagonizado producciones de gran formato como ”Bob Esponja: El Musical” (2025), donde interpreta al irónico personaje principal; ”El Principito” (2025), en el rol protagónico; y ”Rock of Ages” (2024), donde dio vida a Drew Boley, uno de sus papeles más aclamados por el público.

Su paso por títulos como ”Mamma Mia”, “Matilda”, ”Anastasia”, ”Cuento de Navidad”, y “Spelling Bee”, entre otros, refleja una carrera marcada por la constancia, la disciplina y una evidente evolución artística. Dentro de sus roles más aclamados están “Dimitri” en Anastasia, y “Bob Esponja” en la obra musical con el mismo título.

En la actualidad, Guille Martín forma parte del elenco principal de "Cabaret”, musical que recién salió de escena de la productora teatral Theamus Teatro Musical, una producción que revivió uno de los clásicos más emblemáticos del teatro mundial con una propuesta innovadora y provocadora.