Teatro

“Viva Flamenco”: un homenaje al Día Internacional del Flamenco

La puesta en escena reúne a más de 80 bailarinas en formación, acompañadas por la música y el uso de icónicos complementos del baile español como el mantón, castañuelas, bata de cola y abanicos.

80 bailarines se reunirán en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes por el Día Internacional del Flamenco.

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo, RD

El arte que conquista corazones en todo el mundo se celebra en grande en nuestro país. Este domingo 16 de noviembre, a las 7:00 p. m., la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes será el escenario de “Viva Flamenco”, un espectáculo vibrante y emocionante producido por Leslie Ricardo Escuela de Danzas en honor al Día Internacional del Flamenco.

El público disfrutará de un recorrido por diferentes estilos del flamenco desde la fuerza de la caña y la alegría de las sevillanas, hasta la energía festiva de las bulerías, mostrando la evolución del aprendizaje de cada grupo de la escuela.

“Viva Flamenco es una experiencia para sentir, aprender y celebrar. Un espacio donde nuestras bailarinas descubren su carácter, disciplina y libertad a través del arte”, expresa Leslie Ricardo, directora artística del evento.

Este evento forma parte de la misión de la escuela de promover la danza española y el flamenco en República Dominicana, creando comunidad y cultivando valores en las nuevas generaciones.

Un espacio para conectar con la identidad y el espíritu de este baile milenario caracterizado por la energía que caracteriza su ejecución y la pasión que envuelve el alma del espectador.

Las entradas ya están disponibles a través de TIX.DO, con localidades en platea y balcón.

SOBRE EL FLAMENCO

A lo largo de los años, el flamenco ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios sociales y culturales. Se ha enriquecido con influencias del folclore español, el jazz, el blues y la música latina, entre otros estilos. Sin embargo, a pesar de todas estas influencias, el flamenco ha mantenido su esencia y su autenticidad, siendo reconocido como uno de los estilos musicales más genuinos y emocionales del mundo.

